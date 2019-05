“Marocchini di m… | vi facciamo un buco in fronte” | condannati coniugi di Torino

fanpage

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Un uomo e una donna di 59 e 54 anni hanno patteggiato una pena a sei mesi di reclusione: entrambi dovevano rispondere di atti persecutori aggravati dall'odio razziale.

nJ7fjfZ0VLdtlLZ : @ElArabiEdDaoud1 @matteosalvinimi NEGROIDI E MAROCCHINI 'ANDIAMO IN ITALIA CHE TUTTO CI E' DOVUTO E CONCESSO TANTO… - nJ7fjfZ0VLdtlLZ : @ElArabiEdDaoud1 @matteosalvinimi TUTTI QUA I PARASSITI DI EXTRACOMUNIATRI ,NEGROIDI , MAROCCHINI, 'ANDIAMO IN ITAL… - ImaneeZnbk : RT @ahlam_sognia: Soltanto gli marocchini italiani Venite in privato che ci facciamo un gruppo -