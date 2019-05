Marco Liorni | la voce sulla clamorosa promozione | nuovo terremoto in Rai | chi

Marco Liorni con Italia Si dopo Domenica In al posto di Cristina Parodi? L’ipotesi in Rai : Marco Liorni e Italia Si potrebbero sostituire Cristina Parodi e La Prima Volta nella prossima stagione Marco Liorni con Italia Si potrebbe ricevere una promozione nella prossima stagione e passare dal pomeriggio del sabato a quello della Domenica, subito dopo Domenica In. Se così fosse, il buon Marco andrebbe a prendere il posto di Cristina Parodi […] L'articolo Marco Liorni con Italia Si dopo Domenica In al posto di Cristina Parodi? ...

Marco Liorni triplica : Italia Si va in onda anche sabato prossimo : Italia Si, Marco Liorni chiude con un triplo appuntamento (oggi, domani e sabato prossimo) Terminerà con tre appuntamenti la prima edizione di Italia Si, il fortunato programma del sabato pomeriggio di Rai1, ideato e condotto da Marco Liorni. L’ultima puntata in diretta di Italia Si è prevista per oggi, sabato 25 maggio, come annunciato dal conduttore stesso alla fine dell’appuntamento della settimana scorsa ma, alla puntata di oggi, ...

L’«ultima volta» di Cristina Parodi. Domenica 26 maggio arriva Marco Liorni con Italia Sì : Cristina Parodi - La Prima Volta Come per Barbara D’Urso con Domenica Live, Domenica è stata anche l’ultima per Cristina Parodi con La Prima Volta, che ha terminato una stagione sottotono, con ascolti poco brillanti (media attorno al 12% di share, molto al di sotto della concorrenza), e un interesse del pubblico, numeri a parte, mai realmente accesso. La trasmissione di Rai 1, tra immagini e testimonianze, ha portato sotto i ...

Marco Liorni pronto per Reazione a Catena : “Ho sentito Amadeus” : Reazione a Catena al via con Marco Liorni, che svela: “Amadeus mi ha dato consigli” Si è raccontato con una lunga intervista pubblicata sulle pagine del numero di Tv Sorrisi e Canzoni in vendita in edicola in questi giorni Marco Liorni che, forte del successo ottenuto in questa stagione televisiva con Italia Si, è pronto a prendere le redini del preserale di Rai1 con la conduzione della nuova edizione di Reazione a Catena, al via ...

Italia Si - Marco Liorni colpito da una frase di Coruzzi “Bravo Mauro!” : Marco Liorni: lo studio di Italia Si commosso per una frase di Mauro Coruzzi. Parte un lungo applauso Puntata speciale quella di Italia Si di oggi, sabato 27 aprile 2019: il padrone di casa Marco Liorni ha infatti ospitato una serie di personaggi famosi, tutti saliti sull’ormai popolarissimo podio, che da mesi entra nelle case degli Italiani con grande successo ogni sabato pomeriggio. E proprio in occasione dell’intervento ...

Italia Si : Marco Liorni inizia la diretta con un annuncio doloroso : Marco Liorni apre Italia Si con un triste ricordo: le sue parole all’inizio della diretta di oggi Inizio diverso dal solito per la puntata di Italia Si di oggi, sabato 6 aprile 2019. Il padrone di casa Marco Liorni ha infatti voluto fare un omaggio alla città de L’Aquila nel giorno del decimo anniversario del terribile sisma che l’ha devastata, causando moltissime vittime. Dunque l’appuntamento odierno di Italia Si è ...

Reazione a catena - sarà Marco Liorni il nuovo conduttore : sarà Marco Liorni a condurre la nuova edizione di Reazione a catena, quiz in onda nel preserale estivo di Rai1 dal 2007. Nelle scorse settimane erano circolate diverse ipotesi, con tanto di sondaggio social che aveva suscitato molta curiosità e battutine. La decisione definitiva, fa sapere Tvblog, è arrivata nelle scorse ora quando la direttrice di Rai1 Teresa De Santis ha sciolto la riserva puntando su un volto noto e stimato del servizio ...

