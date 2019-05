Marchesa D' Aragona presto nonna | in arrivo il nipotino Gianludovico

blogo

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Tanta attesa e tanta felicità: così ha descritto questo suo ultimo gioioso periodo laD', sicuramente una tra le più famose nobili della tv. LaDaniela Del Secco, infatti,diventerà. La sua primogenita Ludovica è in dolce attesa. Il bebè che porta in grembo è un maschietto, nato dall'amore con il marito Gianalberto, e proprio in studio a Pomeriggio Cinque, nel salotto di Barbara D'Urso, ha svelato come si chiamerà il suo futuro.I suoi genitori hanno deciso di dargli un nome che ricordi anche il loro. Proprio per questo il primodellaDaniela Del Secco D'si chiamerà, andando così a fondere i nomi di mamma Ludovica e papà Gianalberto.D', inil29 maggio 2019 00:02.

marchesapechino : ‘Pomeriggio 5’, la marchesa Daniela Del Secco d’Aragona al settimo cielo per l’arrivo del suo primo nipotino: ecco… - Reality40738905 : COMUNQUE IL TITOLO DI MARCHESA DI DANIELA DEL SECCO D'ARAGONA LO HA MARK CALTAGIRONE NELLA SUA VETRINETTA DI PREMI… -