Mamma si presenta con i figli davanti a un centro massaggi cinese e sfascia la vetrina

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Lunedì pomeriggio – raccontano diverse testate locali online come VareseNews – è arrivata una richiesta di intervento urgentissimo al commissariato di Gallarate, in provincia di Varese. A lanciare l’allarme la titolare di un. All’esterno del suo locale (molto frequentato da single e coniugati, ricchi e poveri, “intellettuali” e poco alfabetizzati) c’era una donna dal fare alquanto minaccioso, piombata sul posto insieme ai suoi tre. Voleva entrare nelper accertare un fatto di estrema importanza per lei. Ma la proprietaria, mangiata la foglia, ha cercato in tutti i modi di fermarla. È scoppiato così un alterco. E poco prima era stata danneggiata la(oscurata, come da tradizione): prova da flagranza di reato, la chiave a bussola da 26 centimetri trovata nelle mani dellaa più grande. Alla fine gli agenti sono riusciti a dirimere la rissa, e ...

