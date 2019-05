Maltempo | Zaia chiede stato di crisi per territori del Veneto colpiti nelle ultime ore

liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Venezia, 29 mag. (AdnKronos) - In considerazione dei nubifragi che stanno interessando il, con pesanti conseguenze per privati, famiglie, aziende, nonché per l’agricoltura e le opere pubbliche, il presidente del, Luca, ha disposto che i decreti didivarati il 5 e il 2

VenetoBT : Ansa #news #Veneto: Maltempo: Veneto,Zaia chiede stato crisi -