Maltempo Veneto | Zaia chiede lo stato di crisi per i territori colpiti

Maltempo : Zaia chiede stato di crisi per territori del Veneto colpiti nelle ultime ore : Venezia, 29 mag. (AdnKronos) - In considerazione dei nubifragi che stanno interessando il Veneto, con pesanti conseguenze per privati, famiglie, aziende, nonché per l’agricoltura e le opere pubbliche, il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha disposto che i decreti di stato di crisi varati il 5 e il 2

Maltempo Veneto : “Chiederemo lo stato di calamità” : “A Venezia chiederemo all’Avepa il riconoscimento dello stato di calamità maturale per buona parte del territorio provinciale. Al termine dei sopralluoghi negli altri territori, valuteremo se chiederlo per l’intera regione”. Lo annuncia la Cia Agricoltori Italiani del Veneto che registra danni ingenti nelle province di Treviso, Venezia e Rovigo, a causa della coda della perturbazione che ha colpito l’Emilia Romagna ...

Maltempo : in Veneto restano monitorati i fiumi e per i livelli raggiunti nelle ultime ore : Venezia, 29 mag. (AdnKronos) - Nella prima metà della giornata di domani – fa sapere l’Arpav - si avvierà una diminuzione della nuvolosità sul Veneto che, con fasi più alterne sulla pianura, porterà per domani sera un cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel corso della giornata si registrerà anche

Maltempo : Arpav - in Veneto tanta pioggia in poco tempo - nubifragi a Castelfranco e Portogruaro : Venezia, 29 mag. (AdnKronos) - Veri e propri nubifragi si sono abbattuti ieri in Veneto nella zona di Castelfranco Veneto (Tv), e di Portogruaro nel veneziano. Centinaia le chiamate ai Vigili del fuoco per sottopassi e garage allagati, e decine gli interventi dei pompieri per sgomberare cantine alla

Maltempo Veneto : nubifragi tra Trevigiano e Veneziano - picchi di oltre 100 mm : nubifragi si sono abbattuti ieri in Veneto, in particolare nella zona di Castelfranco Veneto (TV), e di Portogruaro, nel Veneziano. Centinaia le richieste di soccorso giunte ai Vigili del fuoco per sottopassi e garage allagati, e decine gli interventi per liberare le cantine allagate e rimuovere gli alberi divelti. In un’ampia area tra il Trevigiano e il Veneziano settentrionale si sono registrati dai 50 ai 75 mm di pioggia, con una punta ...

Maltempo Veneto : oltre 200 interventi per allagamenti e soccorso a persone [GALLERY] : Dalla serata di ieri sono stati oltre 200 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in Veneto per allagamenti, alberi abbattuti e soccorso alle persone in difficoltà: lo rendono noto su Twitter i pompieri, specificando che le province più colpite sono state Venezia, Treviso e Rovigo. L'articolo Maltempo Veneto: oltre 200 interventi per allagamenti e soccorso a persone [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - nuova ondata in Veneto : temporale su Venezia : Nuovo scossone del Maltempo sul Veneto, dove il fronte freddo perturbato dal centro Europa ha portato temporali, grandinate e vento forte sulla regione. Un nubifragio, con forte vento, si è abbattuto nel tardo pomeriggio anche su Venezia, alzando onde che hanno reso difficili i collegamenti anche in laguna. Nel trevigiano c’e’ stata la situazione piu’ difficile: piogge intensissime, concentrate in poche decine di minuti, hanno ...

Maltempo Veneto : allagamenti nel Trevigiano : Piogge molte intense hanno provocato allagamenti questo pomeriggio nel Trevigiano, nella zona di Cornuda, provocando anche l’interruzione momentanea interruzione del traffico ferroviario, per alcuni tratti di binario raggiunti dall’acqua. L’esondazione di piccoli torrenti ha determinato inoltre l’allagamento di scantinati e locali di lavoro al pianterreno, rendendo necessario l’intervento di vigili del fuoco e della ...

Maltempo - allerta rossa in Emilia Romagna : la Protezione civile del Veneto pronta per Modena : Una colonna mobile della Protezione civile regionale del Veneto, 200 volontari attrezzati ed esperti in monitoraggio arginale, è pronta a partire alla volta di Modena, città colpita in queste ore da una forte ondata di Maltempo. “Il Dipartimento di Protezione civile nazionale – spiega Gianpaolo Bottacin, Assessore regionale alla Protezione civile del Veneto – ha comunicato che, a causa del livello dei fiumi del modenese, il ...

Maltempo Veneto : avviati 2 nuovi cantieri per la difesa idrica : Le strutture regionali dell’Unità Organizzativa Forestale Est di Belluno hanno avviato due nuovi cantieri di sistemazione idraulico forestale nei territori comunali di Alleghe e Rocca Pietore. “Nel caso di Alleghe si tratta di lavori urgenti di consolidamento degli argini in destra orografica del torrente Zunaia, in prossimità dello stadio del ghiaccio – spiega l’assessore regionale alla difesa del Suolo Gianpaolo Bottacin – ...

Allerta Meteo Veneto : forte Maltempo in arrivo : Una nuova intensa fase di maltempo attende il Veneto, con il suo culmine tra martedi’ 27 e mercoledi’ 28, quando sono previste frequenti precipitazioni con rovesci e locali temporali. Sono attesi quantitativi complessivi anche abbondanti specie su Prealpi e pianura dove non si escludono fenomeni localmente intensi (forti rovesci anche persistenti, locali grandinate), con rinforzo dei venti da nord-est tra la sera di martedi’ e ...

Maltempo : Protezione civile - in Veneto si intensifica tra domani e mercoledì (2) : (AdnKronos) - Dalla mezzanotte di oggi, sempre fino alle 10.00 del 30 maggio, è dichiarato lo Stato di Preallarme per Criticità Idraulica sulla Rete Secondaria sul bacino Po-Fissero-Tartaro-Canalbianco-Basso Adige. Sempre dalla mezzanotte di oggi alle 10.00 del 30 maggio è dichiarato lo Stato di Att

Maltempo : Protezione civile - in Veneto si intensifica tra domani e mercoledì : Venezia, 27 mag. (AdnKronos) - Una nuova intensa fase di Maltempo attende il Veneto, con il suo culmine tra martedì 27 e mercoledì 28, quando sono previste frequenti precipitazioni con rovesci e locali temporali. Sono attesi quantitativi complessivi anche abbondanti specie su Prealpi e pianura dove