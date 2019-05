Maltempo nel Modenese | domani allerta rossa | piena del Secchia in aumento | ponti chiusi

Maltempo : l’Esercito monitora il fiume Secchia nel Modenese : Ci sono anche gli uomini dell’Esercito a monitorare il fiume Secchia, nel Modenese, ingrossato dalle piogge cadute negli ultimi giorni in Emilia-Romagna. Da ieri, sul posto, è operativo il reparto Comando e Supporti Tattici del distaccamento della Brigata Aeromobile Friuli di Bologna. L’area assegnata per tenere d’occhio il Secchia e’ quella del comune di Soliera. Ai militari bolognesi si sono aggiunti questa mattina ...

Maltempo Toscana : vigili fuoco salvano 4 persone in auto nell’Aretino : I vigili del fuoco del Comando di Arezzo hanno effettuato circa 30 interventi a causa del Maltempo per danni d’acqua. In particolare, sono state soccorse quattro persone che erano rimaste intrappolate con la propria auto in zone alluvionate a Terontola di Cortona . L’area maggiormente colpita e’ la Valdichiana cortonese. Allagamenti e smottamenti si registrano a Terontola e zone limitrofe L'articolo Maltempo Toscana: vigili ...

Maltempo : Zaia chiede stato di crisi per territori del Veneto colpiti nelle ultime ore : Venezia, 29 mag. (AdnKronos) - In considerazione dei nubifragi che stanno interessando il Veneto, con pesanti conseguenze per privati, famiglie, aziende, nonché per l’agricoltura e le opere pubbliche, il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha disposto che i decreti di stato di crisi varati il 5 e il 2

Maltempo nelle Marche : tutti i comuni a rischio allagamento - diramata l’allerta gialla dalla Protezione Civile : Durante questo maggio anomalo funestato da piogge torrenziali, l’analisi di Coldiretti Marche, sulla base dei dati ISPRA, arriva in un quadro davvero pessimo per le aziende agricole marchigiane, e con un’allerta gialla fissata dalla Protezione Civile regionale su tutto il territorio. Secondo i dati un quinto dell’intero territorio marchigiano è a elevato rischio di smottamenti o esondazioni, ma se si guarda ai comuni, è la ...

Maltempo : in Veneto restano monitorati i fiumi e per i livelli raggiunti nelle ultime ore : Venezia, 29 mag. (AdnKronos) - Nella prima metà della giornata di domani – fa sapere l’Arpav - si avvierà una diminuzione della nuvolosità sul Veneto che, con fasi più alterne sulla pianura, porterà per domani sera un cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel corso della giornata si registrerà anche

Maltempo Toscana : allagamenti e disagi nell’Aretino : Nubifragi, allagamenti e frane nell’Aretino: colpite Camucia e Monte San Savino, tanti i disagi in Valdarno. Un’ondata di Maltempo si è abbattuta sul territorio nella notte. A Monte San Savino si sono registrati accumuli fino a 90 mm che hanno provocato disagi alla viabilità. Interventi dei vigili del fuoco a Camucia di Cortona, per allagamenti e disagi. In Valdarno, in particolare a Montevarchi, si è allagato il sottopasso della ...

Maltempo nel Lazio : due trombe d'aria nel viterbese (Montalto di Castro) : Una forte linea temporalesca si è sviluppato al mattino nell'entroterra laziale del viterbese, precisamente nell'area di Montalto di Castro : l'ammasso temporalesco è risultata piuttosto violento...

Maltempo Sardegna : troppa acqua nella diga del Cedrino - al via svuotamento : Dopo il Maltempo dei giorni scorsi, dalla diga di Pedra ‘e Othoni (Dorgali) sul fiume Cedrino, avverrà un rilascio di acqua di 24 metri cubi al secondo, “in quanto la soglia raggiunta dalle ultime piogge è di oltre 103 metri sul livello del mare. Al momento il livello di salvaguardia autorizzato è fissato in 100 mt. slm“, spiega su Facebook il sindaco di Galtellì, Giovanni Santo Porcu. Il primo cittadino invita “alla ...

Maltempo Emilia-Romagna : i bacini trattengono le piene nel Piacentino : “C’è ancora preoccupazione nel Piacentino per l’ondata di Maltempo, che ha colpito il territorio; l’azione delle dighe di Molato e Mignano ha finora preservato circa 50.000 ettari da conseguenze più gravi“: lo spiega in una nota l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue. “Già nel pomeriggio, alla diga del Molato sul torrente Tidone, era stato registrato un picco ...

Maltempo in Sardegna : gravi danni nell’ultimo fine settima - compromessi i raccolti di ciliegie : E’ stato un fine settimana devastante per i ciliegeti della Sardegna, le piogge di sabato e domenica le hanno colpite in piena maturazione compromettendone il raccolto. danni, anche se di minori entità si riscontrano anche per le fragole e in alcuni casi anche per le albicocche e le pesche. Della schiera dei settori agricoli danneggiati direttamente dalle precipitazioni fanno parte anche quello della fienaggione, dove sono stati causati ...

Emilia Romagna nella morsa del Maltempo : chiusi ponti sul Secchia nel modenese : E' l'Emilia Romagna la regione più colpita dall'ondata di maltempo in atto sull'Italia. Forti temporali e piogge persistenti stanno rendendo sempre più pesante la situazione dei corsi d'acqua, già...

Maltempo Veneto : allagamenti nel Trevigiano : Piogge molte intense hanno provocato allagamenti questo pomeriggio nel Trevigiano, nella zona di Cornuda, provocando anche l’interruzione momentanea interruzione del traffico ferroviario, per alcuni tratti di binario raggiunti dall’acqua. L’esondazione di piccoli torrenti ha determinato inoltre l’allagamento di scantinati e locali di lavoro al pianterreno, rendendo necessario l’intervento di vigili del fuoco e della ...

Maltempo - temporali e vento : allagamenti nel sud del Piemonte : Il Maltempo ha colpito oggi pomeriggio la provincia di Alessandria impegnando Vigili del fuoco e Polizie Municipali. A Castelletto Monferrato e’ stata chiusa la Provinciale 75 e un’auto guidata da un giovane e’ finita fuori strada, per fortuna senza conseguenze per il conducente. Nella vicina San Salvatore, in localita’ Squarzolo, l’acqua tracimata da un rio ha allagato il cortile di una cartiera e di una ...

Maltempo - allerta rossa nel Modenese : chiusi i ponti sul fiume Secchia| Video : Bombe d’acqua nel Piacentino e nel Parmense: i proprietari degli stabilimenti di produzione del Crudo di Parma pronti a passare la notte nei locali commerciali