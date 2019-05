Maltempo nel Lazio | due trombe d'aria nel viterbese Montalto di Castro

Maltempo Sardegna : troppa acqua nella diga del Cedrino - al via svuotamento : Dopo il Maltempo dei giorni scorsi, dalla diga di Pedra ‘e Othoni (Dorgali) sul fiume Cedrino, avverrà un rilascio di acqua di 24 metri cubi al secondo, “in quanto la soglia raggiunta dalle ultime piogge è di oltre 103 metri sul livello del mare. Al momento il livello di salvaguardia autorizzato è fissato in 100 mt. slm“, spiega su Facebook il sindaco di Galtellì, Giovanni Santo Porcu. Il primo cittadino invita “alla ...

Maltempo Emilia-Romagna : i bacini trattengono le piene nel Piacentino : “C’è ancora preoccupazione nel Piacentino per l’ondata di Maltempo, che ha colpito il territorio; l’azione delle dighe di Molato e Mignano ha finora preservato circa 50.000 ettari da conseguenze più gravi“: lo spiega in una nota l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue. “Già nel pomeriggio, alla diga del Molato sul torrente Tidone, era stato registrato un picco ...

Maltempo in Sardegna : gravi danni nell’ultimo fine settima - compromessi i raccolti di ciliegie : E’ stato un fine settimana devastante per i ciliegeti della Sardegna, le piogge di sabato e domenica le hanno colpite in piena maturazione compromettendone il raccolto. danni, anche se di minori entità si riscontrano anche per le fragole e in alcuni casi anche per le albicocche e le pesche. Della schiera dei settori agricoli danneggiati direttamente dalle precipitazioni fanno parte anche quello della fienaggione, dove sono stati causati ...

Emilia Romagna nella morsa del Maltempo : chiusi ponti sul Secchia nel modenese : E' l'Emilia Romagna la regione più colpita dall'ondata di maltempo in atto sull'Italia. Forti temporali e piogge persistenti stanno rendendo sempre più pesante la situazione dei corsi d'acqua, già...

Maltempo Veneto : allagamenti nel Trevigiano : Piogge molte intense hanno provocato allagamenti questo pomeriggio nel Trevigiano, nella zona di Cornuda, provocando anche l’interruzione momentanea interruzione del traffico ferroviario, per alcuni tratti di binario raggiunti dall’acqua. L’esondazione di piccoli torrenti ha determinato inoltre l’allagamento di scantinati e locali di lavoro al pianterreno, rendendo necessario l’intervento di vigili del fuoco e della ...

Maltempo - temporali e vento : allagamenti nel sud del Piemonte : Il Maltempo ha colpito oggi pomeriggio la provincia di Alessandria impegnando Vigili del fuoco e Polizie Municipali. A Castelletto Monferrato e’ stata chiusa la Provinciale 75 e un’auto guidata da un giovane e’ finita fuori strada, per fortuna senza conseguenze per il conducente. Nella vicina San Salvatore, in localita’ Squarzolo, l’acqua tracimata da un rio ha allagato il cortile di una cartiera e di una ...

Maltempo - allerta rossa nel Modenese : chiusi i ponti sul fiume Secchia| Video : Bombe d’acqua nel Piacentino e nel Parmense: i proprietari degli stabilimenti di produzione del Crudo di Parma pronti a passare la notte nei locali commerciali

Maltempo - bomba d’acqua nel Parmense : paese allagato : Una bomba d’acqua nella zona est della montagna Parmense ha provocato danni nel pomeriggio. In pochi minuti una violentissima precipitazione ha causato diversi allagamenti. La situazione più critica a Langhirano, dove parte del cuore del paese e’ sotto alcuni centimetri d’acqua. Chiusa al traffico il tratto locale della Massese e i negozianti, come anche alcuni titolari dei diversi stabilimenti di produzione del Crudo di Parma, ...

Maltempo - nubifragio nel Piacentino : esondano torrenti : Un nubifragio si è abbattuto sul Piacentino nel pomeriggio. I danni piu’ seri si sono registrati in alta Valdarda e in Valtidone, dove sono esondati torrenti e canali. Un tratto della strada provinciale 11 è rimasto bloccato per diverso tempo a causa dell’acqua. Sono al lavoro le squadre dei vigili del fuoco che stanno gestendo decine di richieste, soprattutto per case e cantine allagate e con fango e detriti. Allagata anche la ...

Allerta meteo : forte Maltempo domani sull'Italia - previsioni e criticita' nel bollettino della Protezione Civile : Nella giornata di domani avremo condizioni di instabilità diffusa sull'Italia con piogge e temporali anche di forte intensità. I fenomeni potranno risultare localmente violenti sulle regioni...

Maltempo Toscana - auto intrappolata nel fango : famiglia salvata : Uno smottamento di terra e fango ha bloccato una vettura con all’interno una famiglia di turisti stranieri lungo una strada sterrata in una zona piuttosto impervia a 19 km dal centro abitato di Mazzolla, nel Volterrano, in provincia di Pisa. La piccola frana e’ stata generata dalle abbondanti piogge delle scorse ore e la famiglia e’ stata tratta in salvo dai vigili del fuoco. I turisti hanno chiesto aiuto telefonando ...

Maltempo nel Modenese : piogge persistenti - ponti chiusi tutta la notte : Rimarranno chiusi in via precauzionale, nella notte, Ponte Alto e il Ponte dell’Uccellino sul Secchia. Sul Panaro, la Provincia ha chiuso il ponte di Navicello vecchio, mentre sul Tiepido rimane chiuso il ponte di strada Curtatona ed è probabile la chiusura, nel corso della serata anche di via Gherbella. A causa delle piogge persistenti, infatti, la piena su entrambi i corsi d’acqua sta transitando molto lentamente. Il monitoraggio ...

Maltempo Molise : pioggia e allagamenti nel Basso Molise : Ondata di Maltempo sulla costa molisana e nell’hinterland. La pioggia battente e continua sta creando disagi e allagamenti. I Vigili del fuoco di Termoli sono intervenuti nella periferia per una canna fumaria divelta da raffiche di vento. La Capitaneria di porto ha diramato un avviso di burrasca valido fino a questa sera. Il bollettino prevede mare agitato e vento di sud-est a forza 8. L'articolo Maltempo Molise: pioggia e allagamenti nel ...

Maltempo - violenti temporali in Lombardia nella notte : piene improvvise - salvataggi in extremis : Forte Maltempo nella notte al Nord Italia, con intensi temporali nel cuore della pianura Padana e soprattutto in Lombardia. Un violento nubifragio si è abbattuto nell’Oltrepò Pavese, tra la Valle Staffora e la Val di Nizza. In poco meno di un’ora sono caduti oltre 55mm di pioggia. Alcune case sono state allagate ai piani terreni, altre abitazioni sono rimaste isolate, in seguito all’esondazione di un torrente. Chiuso per circa ...