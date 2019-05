Maltempo | Lipo Firenze | strage di rondoni per anomalia climatica

meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019) 60 è il numero diche sono stati consegnati finora al Centro Recupero fauna selvatica della Lipu di Vicchio del Mugello (), a cui si aggiungono circa 30 segnalazioni di soggetti morti (uno di questi è rimasto infilzato nelle punte di un dissuasore per i piccioni), con un incremento del 60% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Lo rende noto la Lipu di. La causa principale è da ricondurre alladi aprile e maggio: la bassa temperatura e la continuità della giornate piovose non permettono lo sviluppo degli insetti volanti con i quali isi alimentano, tanto più che con il freddo avrebbero bisogno di nutrirsi di più. Per lo stesso motivo – spiega una nota della Lipu – sono a rischio anche i nuovi nati che tra poco dovrebbero uscire dalle uova e richiederanno di essere nutriti da parte dei genitori con una quantità ...