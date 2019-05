Maltempo in Campania | ingenti danni alle coltivazioni | richiesto lo stato di calamità per

meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Gli episodi di pioggia incessante degli ultimi giorni hanno compromesso l’80% il raccolto di pesche, pere, nettarine ed albicocche nella zona Sud della Piana del Sele in direzione di Eboli, questo a causa dei frutti resi marci dalla troppa acqua o danneggiati dgrandinate. A seguito delle bizze del clima anche dove lenon sono state danneggiate èsuperato il punto di maturazione adatto ad un raccolto e ciò a causa delche non permette a uomini e mezzi di avvicinarsi agli impianti allagati. A renderlo noto è la Confagricoltura Salerno, che vede in queste ore i propri tecniciprese con una prima conta deianchecolture ortive in pieno campo: pomodori, spinaci, spinacino, ortaggi primaverili. Va un po meglio per le colture protette, sia sotto rete antigrandine che in serra laddove la produzione è salvaguardata. “Chiediamo a ...

