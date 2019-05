Maltempo | Federforeste | boschi abbattuti attaccati dai parassiti

meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019) “La pioggia paralizza le operazioni di recupero degli abetiche con il clima umido vengonodache rendono inutilizzabile il prezioso legno dei violini stradivari“: è l’allarme lanciato dae Coldiretti sugli effetti delneigià duramente colpiti dalla tempesta Vaia fra Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia. “La pioggia e il terreno bagnato – spiega Gabriele Calliari, Presidente di– rendono problematico percorrere i sentieri e organizzare il trasporto del materiale. Ci sono centinaia di chilometri di migliaia di alberiancora da recuperare con il rischio concreto che con l’umidità si scatenino idel legno prezioso, in un momento in cui c’è anche un boom di richieste dalla Cina in particolare per i tronchi con un diametro fra i 20 e i 40 centimetri e una lunghezza di 4 ...