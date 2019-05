abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Roma - Le forti e reiterate precipitazioni che nelle ultime ore hanno interessato ilItalia a hanno creato diversi disagi in molte regioni, Emilia Romagna eest in primis. In alta Val d'Arda e in Val Tidone sono esondati torrenti e canali; nubifragi hanno colpito le province di Piacenza e Parma con numerosi allagamenti.La situazione più critica è a Langhirano, dove parte delè stata invasa dall'acqua. Chiuso al traffico il tratto locale della Massese e i negozianti, come anche alcuni titolari dei diversi stabilimenti di produzione del Crudo di Parma, hanno deciso di passare la notte all'interno dei propri locali commerciali perché si temono altre violente precipitazioni. Allerta Rossa nel Modenese per le prossime ore, arancione sul resto della Regione. Si attende, infatti, un innalzamento del fiume Secchia e sono stati quindi chiusi ...

abruzzo24ore : Maltempo diffusa al centro Nord, allarme rosso esondazioni - zazoomnews : Maltempo diffusa al centro Nord allarme rosso esondazioni - #Maltempo #diffusa #centro #allarme - PattyBiancacci : RT @Barcellonameteo: SEVERA allerta meteo Protezione Civile per gran parte d'Italia: Un'allerta meteo della Protezione Civile nazionale è s… -