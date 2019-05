Maltempo | colonna mobile Toscana al lavoro nel Modenese

meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Ladella Regionee’ gia’ alin Emilia Romagna fin dalle prime ore di oggi. In particolare, spiega una nota della Regione, i 27 operatori toscani sono in aiuto a Marzaglia sul Secchia, in provincia di Modena, per dare un aiuto al personale locale nella sorveglianza e rafforzamento degli argini, approntando sacchi di sabbia indispensabili per prevenire o contenere esondazioni. La, partita ieri notte dopo la dichiarazione dello stato di mobilitazione nazionale a seguito dell’ondata diche ha colpito l’Emilia Romagna, e’ composta da 12 mezzi e 27 operatori del volontariato regionale e della Citta’ metropolitana, coordinati dal personale della protezione civile regionale. L'articoloalnelMeteo Web.

