Maltempo | Cia Veneto | chiederemo stato di calamità

Maltempo Lazio : Tevere sorvegliato speciale - livello delle acque in aumento [GALLERY] : A seguito delle piogge intense registrate nelle scorse ore, il livello del Tevere è in aumento: il Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale ha comunicato a tutti gli enti interessati la disposizione di chiusura precauzionale delle banchine di accesso agli argini. Al momento i tecnici del Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale tengono sotto costante osservazione i livelli e l’andamento delle acque, in ...

Maltempo Toscana : nubifragio in provincia di Siena - allagamenti e frane : Forte nubifragio nella serata di ieri nella provincia di Siena: numerose le richieste di intervento giunte ai vigili del fuoco per allagamenti e frane che hanno colpito i comuni di Torrita di Siena, Rapolano Terme e Sinalunga. In particolare si segnalano smottamenti sulla strada Lauretana e in località Salterello, dove un uomo è rimasto bloccato in l’auto ed è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco. Segnalati allagamenti e ...

Elezioni - i romani sfidano il Maltempo pur di votare : con ombrelli e sciarpe in coda ai seggi : ombrelli, sciarpe e anche code con diverse decine di minuti di attesa. Gli elettori romani, per poter svolgere il proprio dovere civico, hanno dovuto sfidare il maltempo che da ieri sera ha portato sulla Capitale un clima autunnale. Come confermano i dati diffusi dal Viminale, la percentuale dei votanti alle ore 12:00 era in linea con la precedente tornata elettorale per il Parlamento Europeo, nel 2014. Un dato confermato anche girando per i ...

Maltempo - la Protezione Civile lancia una pesante Allerta Meteo per l’Italia : attenzione ai fenomeni estremi di Domenica e Lunedì : Un’area depressionaria, posizionata tra il Mediterraneo occidentale e il Nord-Africa, determina un peggioramento delle condizioni Meteorologiche sull’Italia, più marcato sulla Sardegna e sulle regioni settentrionali. La fase di Maltempo sarà caratterizzata anche da un’intensificazione dei venti sull’estremo Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Maltempo - nubifragio sul Bresciano : alberi sradicati e allagamenti : Un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio sul Bresciano. Ad essere stata maggiormente colpita e’ stata la zona del Sebino e della Franciacorta. L’acqua e il vento hanno sradicato alberi e allagato autorimesse, cantine e strade. A Iseo si sono verificati allagamenti nella zona del centro storico, tra via Duomo e il lungo lago. Decine le richieste di intervento per i vigli del fuoco coadiuvati dai tecnici comunali e dalla ...

Maltempo nel Modenese - frana minaccia una stalla : evacuate 64 mucche : La stalla di un allevamento bovino sull’Appennino Modenese, a Casa Misley di Polinago, vicino al castello di Brandola, è stata evacuata e dichiarata inagibile dai Vigili del fuoco a causa dei danni provocati da movimento franoso che ha compromesso le fondazioni dell’edificio. Controllata anche l’abitazione dei gestori dell’impianto, vicino alla stalla, senza danni. Sempre i vigili del fuoco hanno coordinato il trasloco ...

Maltempo - Cia Veneto : situazione critica in tutta la regione : “Diciotto giorni di pioggia su venti, in questo mese di maggio, la situazione sta diventando insostenibile“. Gianmichele Passarini, presidente di Cia Agricoltori Italiani Veneto, lancia l’allarme per il mondo agricolo: “Sono a rischio quantità e qualità delle produzioni, con cali che potrebbero arrivare al 40%“. “Pochi giorni fa – spiega Passarini – qualcuno mi ha detto che gli agricoltori si lamentano sempre ...

Maltempo - Coldiretti lancia l’allarme : “10 milioni di danni nei campi” : L’ondata di Maltempo fuori stagione “ha devastato le aziende agricole” dove è andato perso un intero anno di lavoro per i danni causati alle produzioni “stimati in oltre dieci milioni di euro”. Tanto che in molte regioni “sono state avviate le procedure per la dichiarazione dello stato di calamità”. In questo quadro, è importante anche “la sospensione del pagamento delle imposte e dei contributi ...

Maltempo Emilia-Romagna : riaperti tutti i ponti in provincia di Modena : Dopo l’ondata di Maltempo che ha investito il territorio della provincia di Modena nei giorni scorsi, i ponti sono stati tutti riaperti: in particolare, si tratta dei ponti Pioppa a Rovereto, Concordia e Motta a Cavezzo, tutti sul fiume Secchia, gli unici rimasti chiusi in via precauzionale per l’attesa del passaggio del colmo di piena. Non si sono verificate criticità dovute a eventuali danni alle strutture. Durante tutte le fasi di ...

