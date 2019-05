Mai come oggi siamo uno e molti Al festival della psicologia riflettiamo sul tema

Giovedì gli iscritti del M5S potranno votare per confermare la fiducia a Luigi Di Maio come capo politico del partito : Giovedì gli iscritti al Movimento 5 Stelle potranno votare sulla piattaforma Rousseau per confermare la fiducia a Luigi Di Maio come capo politico del partito, dopo il disastroso risultato del M5S alle elezioni europee. È stato lo stesso Di Maio,

Gli iscritti del M5s voteranno su Rousseau per confermare Luigi Di Maio come capo politico : Gli iscritti del Movimento 5 Stelle voteranno domani sulla piattaforma Rousseau per confermare o meno il ruolo di capo politico pentastellato di Luigi Di Maio. Ad annunciarlo è lo stesso vicepresidente del Consiglio, sostenendo che è "giusto che siate voi a esprimervi: gli unici a cui dover rendere conto del mio operato".

Di Maio come Churchill e il ritorno di Dibba : Dalla brillante performance alle comunali del M5s nell'ex "laboratorio" Livorno, dove la Lega ha doppiato la candidata grillina, Stella Sorgente (mentre il sindaco uscente Filippo Nogarin, candidato alle Europee, ha preso 1.936 preferenze contro le 3.009 di Matteo Salvini) alla guerra (vinta) alla p

Alessandro Di Battista - la verità sul vertice M5s : come si prende il potere - Luigi Di Maio dimezzato : Non sarà certamente messo nelle condizioni di dare le dimissioni (sicuri?) ma Luigi Di Maio esce da queste elezioni europee a pezzi. Per questo la sua leadership sarà ridimensionata. Il giorno dopo la sconfitta alle urne con il calo di consensi dal 32,7 al 17 per cento, il vicepremier grillino è sot

M5s - Fattori : “Di Maio? Non ha forza come leader - non è Berlinguer. Ha troppi ruoli senza farne bene nessuno” : “Dimissioni di Luigi Di Maio? Mercoledì ci sarà l’assemblea del M5s, nonostante io sia mesi che non partecipo perché sono ancora sotto giudizio dei probiviri. Ma questa volta sento la responsabilità di partecipare, perché è il momento in cui tutti dobbiamo esserci. E io rappresento la voce di quelli che già da tempo avevano chiesto un cambio di rotta“. Sono le parole della senatrice del M5s, Elena Fattori, intervistata a ...

EUROPEE 2019/ Viste dalla Cina : perché Di Maio non fa come Renzi e si dimette? : Il voto europeo cambia gli equilibri non solo in Italia ma anche nel continente. Cina, Usa e Russia sono però destinate a disgregare l'Unione Europea

CR7 Mai così male come con Allegri. Il suo record nel 2015 con Ancelotti : Abbiamo già scritto che il vero artefice del divorzio di Massimiliano Allegri con la Juventus sia stato Cristiano Ronaldo. Possiamo aggiungere qualcosa di più. Se è vero sono illazioni che Ronaldo soffrisse l’allenatore livornese perché avrebbe voluto un gioco più propositivo, più spumeggiante, più palloni da giocare, non si può dire lo stesso dei numeri. Nella stagione 2018/19, CR7 ha toccato il suo minimo storico in quanto a reti segnate: ...

Europee il fallimento di Di Maio. La Lega si mangia il M5S - Mai una destra così forte come oggi : Un risultato incredibile che vede la Lega mangiarsi letteralmente il M5S, il principale colpevole del tracollo 5 stelle è Di Maio Era ampiamente previsto da tempo: le elezioni Europee hanno certificato alcuni importanti punti politici a distanza di un anno dai risultati delle Politiche. La sintesi è semplice: la Lega ha mangiato il Movimento 5stelle e si sono invertiti … Continue reading Europee il fallimento di Di Maio. La Lega si mangia ...

Come leader Di Maio è finito : Ospite della trasmissione Agorà il direttore Claudio Cerasa ha commentato i risultati delle elezioni Europee: “Se vogliamo osservare la cornice europea, i paesi dove il sovranismo si afferma sono tre: Italia, Francia e Regno Unito. Nel resto d'Europa vanno molto bene i partiti europeisti alcuni, com

Il saluto di De Rossi ai tifosi : “Mettete da parte la rabbia. Nessuno vi amerà Mai come me” : Il sito della Roma ieri ha pubblicato la lettera scritta da Daniele De Rossi prima della sua ultima partita in giallorosso. Definisce la sua carriera con la maglia della Roma “un viaggio lungo, intenso, sempre accompagnato dall’amore per questa squadra”. Un viaggio per il quale esprime gratitudine verso la famiglia Sensi e il presidente Pallotta e tutto il personale del club, dai medici, che gli hanno permesso di aumentare le ...

Fiorentina-Commisso - le reazioni social : “Come Mai non gli è stato concesso di comprare il Milan?” : La notizia circola da questa mattina ed è stata lanciata dal New York Times: il miliardario italoamericano Rocco Commisso sarebbe a un passo dall’acquisto della Fiorentina. Bocche cucite in casa viola, alla vigilia dell’importantissima sfida salvezza contro il Genoa. Nel frattempo, sono arrivate le reazioni social da parte di tifosi e non. “Stai a vedere che adesso, col proprietario calabrese, riappare anche il Lodà ...

