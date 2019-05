M5s | Di Maio | “Voto su Rousseau sul mio ruolo di capo politico”

Luigi Di Maio : "Chiedo un voto su Rousseau sul mio ruolo di capo politico M5s" : “Prima di ogni altra decisione, oggi però ho anche io il diritto di sapere cosa ne pensate voi del mio operato. Voglio sentire la voce dei cittadini che mi hanno eletto capo politico qualche anno fa. Quindi a voi la parola”. Lo scrive sul Blog delle stelle Luigi Di Maio.“Chiedo di mettere al voto degli iscritti su Rousseau il mio ruolo di capo politico- aggiunge -, perché è giusto che siate voi ad ...

Sondaggio di Nando Pagnoncelli per DiMartedì : "Luigi Di Maio e il M5s - fine della stagione politica" : Il crollo del Movimento 5 stelle e di Luigi Di Maio viene percepito come la fine della loro esperienza di governo. Secondo il Sondaggio di Nando Pagnoncelli illustrato in diretta da Giovanni Floris a DiMartedì su La7, il 45 per cento degli italiani ritiene che "il risultato raggiunto dal M5s rischia

M5s - oggi il 'processo' a Di MaioParagone : "Pronto a dimettermi" : Luigi Di Maio resta il suo leader di riferimento? "Assolutamente sì. Per questo consegnerò a lui le mie dimissioni da parlamentare e deciderà lui cosa fare. Dimissioni dal Parlamento perché per me non c'è alternativa al Movimento 5 stelle". Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio - il retroscena sul processo nel M5s. Ipotesi estrema : il referendum e l'addio alla Lega : La resa dei conti nel Movimento 5 Stelle e il processo a Luigi Di Maio leader potrebbe concludersi con un colpo di scena. Il retroscena del Corriere della Sera sulla imminente riunione con deputati e senatori grillini, in programma oggi, riferisce della volontà del vicepremier di sottoporre il propr

M5s - Scanzi : “Di Maio doveva dimettersi. Ha quattro incarichi e lui non è Adenauer. Possibile leader? Vedo solo Di Battista” : “Di Maio avrebbe dovuto dimettersi? Secondo me, sì, anche perché a oggi ha quattro incarichi. Neppure Adenauer si sarebbe potuto permettere quattro incarichi e fino a prova contraria non mi sembra che Di Maio assomigli ad Adenauer”. Così, a Otto e Mezzo (La7), il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, risponde alla conduttrice Lilli Gruber, che menziona le passate dimissioni di Matteo Renzi. Scanzi osserva: ...

Di Maio sotto assedio : leadership condivisa per la guida del M5s : Un passo indietro è scontato. Non subito. Arriverà presto. Perché il potere glorifica, ma può anche diventare insostenibile. Soprattutto se è una somma di cariche che, dopo un fallimento politico, diventano improvvisamente troppe. Soprattutto se sono i tuoi uomini a chiederlo. Da tempo Luigi Di Maio stava pensando di lasciare uno dei due ministeri ...

Rivolta M5s - processo a Di Maio : «Torniamo ai valori - la Tav non s'ha da fare» : Nei 5Stelle il processo a Luigi Di Maio è iniziato a 24 ore da un'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari che ha il sapore di uno scontro senza eslusioni di colpi. Questa...

M5s - Paragone : "Vanno rivisti i quattro incarichi di Di Maio" : A poche ore dai risultati delle elezioni europee, il Movimento 5 Stelle si trova di nuovo davanti a dover fare i conti con un importante calo nei consensi a poco più di un anno dalle elezioni politiche del 2018 e le tensioni interne sono inevitabili, con una parte dei pentastellati che arrivano a mettere in dubbio la leadership di Luigi Di Maio.A rompere il silenzio ci ha pensato il senatore M5S Gianluigi Paragone, secondo il quale è giunto ...

M5s - Luigi Di Maio sotto assedio. Gianluigi Paragone : “Non può ricoprire 34 incarichi” : Capo politico, vicepresidente del Consiglio, ministro del Lavoro e ministro dello Sviluppo economico: Luigi Di Maio viene messo sotto accusa, all'interno del M5s, per i suoi tanti incarichi ricoperti contemporaneamente. Così arriva la richiesta di lasciare almeno uno di questi incarichi da parte di Paragone, Ruocco, Fattori e Lombardi.

Luigi Di Maio sotto il fuoco amico - qualcuno dentro il M5s vuole che si metta da parte : Forse il momento più buio per Luigi Di Maio, dopo la batosta delle europee, qualcuno chiede la sua testa e quel qualcuno è proprio dentro il Movimento Discontinuità. Ripartenza. Scelte condivise. Il vocabolario della politica offre spesso (e inesorabile) le stesse parole per digerire, spiegare ed elaborare una sconfitta elettorale. Quelle che si pronunciano da … Continue reading Luigi Di Maio sotto il fuoco amico, qualcuno dentro il M5S ...

M5s - parte processo a Di Maio. Carla Ruocco attacca : deve dimettersi. Domani la parola all’assemblea gruppi : Alcuni nel Movimento 5 stelle lo hanno già detto pubblicamente, altri di preparano a farsi sentire nell'assemblea congiunta convocata per Domani sera alle 20,30 che si annuncia come un vero e proprio processo a Luigi Di Maio. Di Maio, da quando M5s è al governo con la Lega, ha troppi incarichi: vicepremier, ministro dello Sviluppo economico, ministro del Lavoro, capo politico. E questo, in un anno di esecutivo gialloverde, non ha fatto bene al ...