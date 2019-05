L' uomo accusato dell' omicidio del piccolo di Novara ha tentato il suicidio in carcere

Zoey - morta a 3 anni intrappolata nell’auto in fiamme del papà : l’uomo accusato di omicidio : Il 5 maggio scorso a New York una bambina di 3 anni è morta nell’auto in fiamme del padre, il 39enne Martin Pereira. l’uomo, che è ancora ricoverato in ospedale per le gravi ustioni riportate nella tragedia, è stato accusato di omicidio: avrebbe ucciso la figlia forse per vendetta nei confronti dell'ex compagna.