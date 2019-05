Luca Toni | “La notte più bella? Ovviamente Berlino I politici non volevano andassimo al

calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019) E’ stato per anni il miglior centravanti italiano, riuscendo nell’impresa di vincere la classifica cannonieri con due squadre diverse, e in età avanzata. Oltre che a farlo in terra tedesca, proprio un anno dopo la conquista del Mondiale. Già, quel mondiale che lui – da campione del mondo – racconta ancora con emozione.ha parlato soprattutto della grande gioia del 2006 in un’intervista a “I Lunatici” su Radio 2. Ecco le sue parole. FUTURO – “Cosa sogno di fare da grande? Ho smesso da due-tre anni, sto prendendo tutti i patentini. Aspetto una chiamata seria, ho un nome importante, non voglio bruciarmi solo per la smania di iniziare. Per ora la cosa che conta è essere un buon padre“. MONDIALE 2006 – “Lapiù? Quella di, quando abbiamo alzato la Coppa del Mondo nel 2006. Ho dormito ...

Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno a Luca #TONI per i suoi 4??2?? anni! ???? 47 presenze in #Nazionale ?? 16 #gol ??#Mondiale… - UEFAcom_it : Buon compleanno, Luca Toni ?????? ?????? - SkySport : ?? «Ho avuto la fortuna di vivere questa esperienza con dei campioni e ho raggiunto il traguardo più importante di t… -