Luca Marini Moto2 | GP Italia 2019 | “Il Mugello come punto di svolta dopo un inizio di

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Doveva essere uno dei grandi candidati al titolo nella classein questo Mondialema,si è visto,non sta riuscendo a confermare queste previsioni. Il portacolori del team Sky Racing VR46,un finale dello scorso campionato in netta crescita, non si sta esprimendo al meglio in questo primo scorcio della stagione. Per il momento il fratello minore di Valentino Rossi ha totalizzato 38 punti, contro i 75 del capo-classifica Lorenzo Baldassarri che, va ricordato, ha già due “zero” da scontare. Il Gran Premio di casa, quello del, è l’occasione giusta per fare ildella situazione con una lunga intervista rilasciata al sito ufficiale MotoGP.com. Il primo, ovviamente, riguarda le difficoltà di queste prime gare. “È stato un avvio di stagione diverso da quello che ci aspettavamo.l’operazione alla spalla dello scorso ...

