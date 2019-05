L' oroscopo settimanale dal 3 al 9 giugno | Bilancia rilassata | giù di morale Acquario

L’oroscopo settimanale di Maria Rivolta Celeste : dal 29 maggio al 4 giugno : ARIETE (21.03 - 20.04)TORO (21.04 - 20.05)GEMELLI (21.05 - 21.06)CANCRO (22.06 - 22.07)LEONE (23.07 - 23.08)VERGINE (24.08 - 22.09)BILANCIA (23.09 - 22.10)SCORPIONE (23.10 - 22.11)SAGITTARIO (23.11 - 21.12)CAPRICORNO (22.12 - 20.01)ACQUARIO (21.01 - 19.02)PESCI (20.02 - 20.03)Cari Gemelli, siete leggeri come una folata di brezza soffiata dalla Luna amica. E con la stessa lievità se ne volano via i soldi, guadagnati grazie a Mercurio, con ...

oroscopo settimanale di Ada Alberti : previsioni svelate a Mattino 5 : Ada Alberti: Oroscopo della settimana a Mattino Cinque segno per segno Il classico appuntamento con l’Oroscopo settimanale di Ada Alberti è slittato di un giorno a Mattino 5. La nota astrologa di Canale5, assente ieri nel programma di Federica Panicucci e Francesco Vecchi per via dell’approfondimento sui risultati delle elezioni europee, è stata protagonista oggi dell’ultimo segmento di Mattino Cinque. Ada Alberti ha parlato ...

oroscopo Branko settimanale - di oggi (27 maggio) e di giugno 2019 : Oroscopo della settimana, di oggi (lunedì 27 maggio) e del mese di giugno: le previsioni di Branko In quest’ultimo lunedì di maggio, sfogliando le pagine del libro “Branko 2019 – Calendario Astrologico”, riportiamo in questo articolo alcune indicazioni relative alle previsioni dell’Oroscopo di Branko di oggi, 27 maggio 2019, ma anche allo zodiaco della settimana e del mese di giugno, con piccole informazioni per ...

oroscopo settimanale fino al 2 giugno : buone emozioni per il Toro - stanco il Cancro : Inizia l'ultima settimana del mese di maggio. Le stelle sono pronte a dare il loro responso per la settimana da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno. Se il Cancro potrà accusare una certa stanchezza, il Toro vivrà belle emozioni in ogni campo. Ariete: sarà una buona settimana; soprattutto nella parte centrale del periodo avrete delle buone intuizioni, utili per il lato lavorativo. In amore potrete fare degli incontri fortunati, quando la luna ...

oroscopo Paolo Fox dal 27 maggio al 2 giugno : classifica settimanale : classifica di Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia: Oroscopo settimana prossima L’appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di astrologia: la classifica di Mezzogiorno in Famiglia con Paolo Fox e il suo Oroscopo dal 27 maggio al 2 giugno. Al dodicesimo posto il segno del CANCRO: settimana particolare. Non hanno chiarezza. Si sentono bloccati. Tutto quello che dice crea polemiche. I legami sono intorpiditi. Mercoledì e giovedì ...

oroscopo settimanale Paolo Fox : previsioni dal 27 al 31 maggio : Paolo Fox, Oroscopo della settimana prossima: previsioni astrologiche dal 27 al 31 maggio 2019 Anche per l’ultima settimana di maggio le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox le ha anticipate sulle pagine del numero di DiPiùTv disponibile in edicola in questi giorni, dal quale riprendiamo qualche indicazione per ognuno dei 12 segni zodiacali. Sulla rivista sono presenti le previsioni settimanali dell’Oroscopo di Paolo Fox fino a ...

L'oroscopo settimanale fino al 2 giugno : Bilancia in ansia - Vergine 'top' - Pesci stanco : La settimana che va da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno si prospetta di grande successo per il Capricorno, mentre lo Scorpione potrebbe ricevere delle buone notizie sul lavoro. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: lunedì e martedì saranno due giornate molto fortunate per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Venere vi regalerà delle belle emozioni e nuove passioni. A partire da venerdì ...

L'oroscopo settimanale dal 27 maggio al 2 giugno - primi sei segni : pagelle - Ariete '10' : L'oroscopo settimanale dal 27 maggio al 2 giugno 2019 è pronto ad evidenziare i voti, le previsioni e le stelline relative ai prossimi sette giorni in agenda. Ansiosi di sapere come è stato classificato il vostro segno in merito all'ultima settimana dell'attuale mese? In pratica il periodo che andremo a 'sfogliare' riguarda il lasso temporale a cavallo tra l'attuale mese di maggio e quello di giugno, ovviamente messo 'sottosopra' in relazione ad ...

oroscopo settimanale dal 17 al 23 giugno : Cancro passionale - Sagittario espansivo : Durante la settimana che va dal 17 al 23 giugno 2019 troviamo la Luna spostarsi dal Capricorno ai Pesci ed il Sole viaggiare dai Gemelli al segno del Cancro, dove si trovano anche il Nodo Lunare, Marte e Mercurio. Venere rimarrà in Gemelli come Nettuno che proseguirà il suo moto in Pesci. Urano sarà in Toro e Giove nei gradi del Sagittario. Plutone e Saturno saranno stabili nel segno del Capricorno. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 ...

oroscopo settimanale dal 27 maggio al 2 giugno : Bilancia serena - Leone in ripresa : La settimana che va dal 27 maggio al 2 giugno porterà qualche discussione per lo Scorpione, mentre per l'Acquario saranno giorni pieni di passione. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: Luna in opposizione potrebbe portarvi qualche inconveniente. Ci potrà essere qualcosa che non andrà proprio per come volete. A metà settimana la situazione migliorerà, con Mercurio a voi favorevole. Nel ...

L’oroscopo settimanale di Maria Rivolta Celeste : dal 22 al 28 maggio : ARIETE (21.03 - 20.04)TORO (21.04 - 20.05)GEMELLI (21.05 - 21.06)CANCRO (22.06 - 22.07)LEONE (23.07 - 23.08)VERGINE (24.08 - 22.09)BILANCIA (23.09 - 22.10)SCORPIONE (23.10 - 22.11)SAGITTARIO (23.11 - 21.12)CAPRICORNO (22.12 - 20.01)ACQUARIO (21.01 - 19.02)PESCI (20.02 - 20.03)Cari Toro, Venere è con voi: siate romantici, magari con una cenetta come quella di George e Amal Clooney durante una serata romana. Se volete sapere come ve la passerete ...

oroscopo settimanale dal 10 al 16 giugno : Acquario creativo - Cancro innamorato : Durante la settimana dal 10 al 16 giugno 2019, la Luna si sposterà dai gradi della Vergine a quelli del Sagittario, dove transita anche Giove. Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno mentre Mercurio, Marte e il Nodo Lunare stazioneranno nel segno del Cancro. Sole e Venere rimarranno stabili in Gemelli, come Nettuno in Pesci e Urano in Toro. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Cancro innamorato Ariete: nervosi. Le ...

oroscopo settimanale dal 20 al 26 maggio : Capricorno - buon periodo per l'amore : Inizia una nuova settimana del mese di maggio 2019. Scopriamo le previsioni astrologiche su lavoro, amore e salute dall'Ariete ai Pesci. Di seguito le stelle riguardanti il periodo che va da lunedì 20 a domenica 26 maggio. Astrologia della settimana dal 20 al 26 maggio 2019 Ariete: in questa settimana vivrete un momento di recupero, ci saranno delle buone occasioni soprattutto nel weekend. In campo lavorativo non mancheranno delle novità, ...

oroscopo settimanale Ada Alberti : previsioni 20-24 maggio a Mattino 5 : Oroscopo Ada Alberti: a Mattino Cinque le previsioni della settimana Nuovo appuntamento con l’Oroscopo di Ada Alberti a Mattino 5. Dopo aver chiuso la settimana a Pomeriggio 5 con le previsioni del weekend venerdì scorso, oggi l’astrologa ha svelato le notizie belle dalle stelle nel programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Ada Alberti ha svelato l’Oroscopo settimanale con le previsioni dal 20 al 24 maggio ...