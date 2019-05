L' Oms inserisce la dipendenza dai Videogiochi tra le nuove malattie

Blastingnews

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Durante la World Health Assembly tenuta a Ginevra è stata ufficialmente inserito, dai 194 membri dell'Oms, il Gaming Disorder tra ledel mondo moderno. Questa verrà inserita definitivamente nel ICD-11 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) a partire dal 1 gennaio 2022. Cos'è il Gaming Disorder odai? Sempre esistito già dall'avvento delle prime piattaforme di, ma ufficializzato solo in questa occasione, il Gaming Disorder consiste in un insieme di segni e sintomi persistenti correlati all'intrattenimento digitale, che sempre più problemi sta portando alla salute mentale dellegenerazioni che vivono già in un mondo virtuale su Facebook, Instagram ed altre piattaforme social. Le caratteristiche fondamentali di questo disturbo sono:...

