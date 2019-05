Lo youtuber Stefano Lepri nei guai | per la Guardia di Finanza ha evaso un milione di euro

ilgiornale

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Pina Franconedetto St3pny, uno dei volti più seguiti sul “Tubo” in Italia con 3,7 milioni di iscritti sul suo canale, nel mirino delle Fiamme Gialle Anche glievadono le tasse. Già,– in arte St3pny – uno dei volti del "Tubo" più noti e seguiti in Italia, con tanto di 3,7 milioni di iscritti sul suo canale, è finito nel mirino delladi. Secondo le Fiamme Gialle, il giovane toscano avrebbeundiin cinque anni. Come? Il 23enne sarebbe riuscito a produrre sommerso tramite contratti ad hoc stipulati con agenzie pubblicitarie ma non in regola con la propria professione, così come scrive il Corriere della Sera. Ora come ora, dal punto di vista meramente fiscale, loe l'influencer sono figure professionali che producono reddito da lavoro autonomo: dunque, devono aprire e avere la partita Iva per ...

