Lo youtuber St3pny nei guai | la Guardia di Finanza scopre 1 milione di euro evasi in 5

(Di mercoledì 29 maggio 2019) In cinque anni ha evaso 1di. A finire nelle maglie delladiè il celebreStefano Lepri, conosciuto sul web con il nickname. Le Fiamme Gialle hanno scoperto che il giovane toscano, 23 anni, era riuscito ad aggirare il Fisco attraverso contratti ad hoc stipulati con agenzie pubblicitarie ma non adeguati alla propria professione. Si tratta del primo caso in Italia, ma molti altri sono gligià sotto la lente delladiè su YouTube dal 26 maggio del 2010 e alla sua pagina sono iscritti 3.784.752 utenti. I suoi video hanno totalizzato 1.813.061.644 visualizzazioni. “Ogni giorno un nuovo video, dove la pazzia incontra il genio”: si presenta così, che aggiunge: “Se cercate cose fuori di testa, siete nel posto giusto. Essere pazzo significa essere guarito!”. A ...

