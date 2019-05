Lo youtuber St3pNy multato dalla Guardia di Finanza | “Ha evaso 1 milione di euro di tasse”

fanpage

(Di mercoledì 29 maggio 2019), al secolo Stefano Lepre, 23enne star di YouTube, è statonell'ambito di un'indagine condottadidi Firenze per averoltre 1didi tasse negli ultimi 5 anni con i suoi video su internet. Secondo fonti investigative, "lui è una persona perbene ma la sua attività non è inquadrata dall'Agenzia delle Entrate. Non è stato denunciato".

