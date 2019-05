Live non è la D’Urso | ospiti e anticipazioni di stasera 29 maggio

termometropolitico

(Di mercoledì 29 maggio 2019)non è ladi29292019 alle 21.20 su Canale 5 andrà in onda- Non è la D’Urso. Il programma ha in serbo nuove scioccanti rivelazioni sull’affaire Pamela Prati. Già la settimana scorsa Eliana Michelazzo, ex agente della show girl, ha confessato alla conduttrice di non non aver mai incontrato Marco Caltagirone. La donna ha anche parlato del suo finto fidanzato Simone Coppi. L’uomo le avrebbe raccontato di essere un magistrato anti-mafia e proprio il pericoloso lavoro sarebbe stata la scusa utilizzata per rimandare continuamente il fatidico incontro. La relazione infatti è nata e continuata sono tramite messaggi ma per Eliana era tutto vero. L’ex agente di Pamela Prati si è addirittura tatuata il nome di Simone sul braccio ed ha aspettato per anni di poter coronare finalmente il suo sogno ...

