Live - Non è la d' Urso | Barbara d' Urso contro Pamela Prati | Ma che ne sai quanto è

blogo

(Di mercoledì 29 maggio 2019)d', davanti all'evidenza, getta la maschera della garantista. Con un diavolo per lustrino, la conduttrice si è schierata apertamentenell'ultima puntata di- Non è la d', il talk show del mercoledì sera in onda il 29 maggio 2019. Con lo sguardo puntato alla telecamera e un piglio battagliero, ancor più aggressivo di quello che la mattatrice di Canale 5 mise in campo quando dovette espellere Baye Dame dal Grande Fratello 2018 per la lite con Aida Nizar,d'ha espresso la propria opinione sull'affairealla luce degli ultimi avvenimenti.Rispondendo alla provocazione di Karina Cascella, che ha informato il pubblico della trasmissione cheè stasera ospite di Chi l'ha visto? per parlare di truffe romantiche, la conduttrice partenopea ha giustificato la scelta della produzione della trasmissione di Rai3 di ...

IlContiAndrea : Radio Italia Live, la pioggia non scoraggia i 20mila di Piazza Duomo. Piccolo incidente per Gabbani, la Bertè si “d… - IlContiAndrea : C’è stata la corsa per mettersi più vicino al palco per le foto e i video da condividere sui social. Nutrito il gru… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con @carmelitadurso e @LiveNoneladUrso -