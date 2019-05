LIVE Berrettini-Ruud | Roland Garros 2019 in DIRETTA | 4-6 5-7 2-3 | il norvegese vince

oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Buongiorno e bentrovati alladell’incontro valido per il secondo turno deltra il nostro Matteoe ilCasper. Il 23enne tennista romano, numero 31 Atp e 29esima testa di serie, al primo turno ha battuto in rimonta lo spagnolo Pablo Andujar in quattro set con il punteggio di 67 64 64 62. Dall’altra parte c’èche ha raggiunto per la prima volta il secondo turno a Parigi, dopo aver sconfitto Gulbis nel primo turno. I due giocatori non si sono mai incontrati e questo dà ulteriore interesse al confronto.viene da un’annata molto positiva, suggellata dal successo dell’ATP di Budapest e dalla finale raggiunta nel torneo di Monaco (Germania). Il nostro portacolori, sulla carta, parte coi favori del pronostico, viste la differente classifica e l’ottima condizione dimostrata in stagione. ...

RisultatiIT : ?? #RG19 In campo #Berrettini contro il norvegese #Ruud #RolandGarros LIVE ?? - zazoomnews : LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA: 29 maggio Berrettini in campo contro Ruud per un posto nel terzo turno. Nadal d… - OA_Sport : LIVE Berrettini-Ruud, Roland Garros 2019 in DIRETTA: il romano vuole regalarsi Federer al 3° turno -