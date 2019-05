L’ira di Conte sulla sfida leghista all’Ue | “Piena fiducia da Salvini o sarà crisi” 

Il governo vacilla sull’affondo di Giorgetti. L’ira di Conte : “Se volete sfiduciatemi” : Giuseppe Conte per una volta scende dall’empireo in cui si era auto-esiliato per quieto vivere del governo, dismette i panni salomonici e si infila nella rissa della maggioranza gialloverde a tirar cazzotti come tutti in questi giorni finali di campagna elettorale. ...