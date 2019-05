L' ex presidente dell' Anm Luca Palamara indagato per corruzione

Repubblica scrive che la procura di Perugia sta indagando per corruzione Luca Palamara - ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati : Carlo Bonini scrive oggi su Repubblica che la procura di Perugia, competente per le indagini sui Magistrati di Roma, sta indagando per corruzione Luca Palamara, ex consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM, l’organo di autogoverno della magistratura) ed ex

Caporalato - il presidente dell’Inps Tridico : “Droni e task force con forze dell’ordine” : Per contrastare il Caporalato in agricoltura “propongo la creazione di una task force di ispettori Inps che collaborino con forze dell’ordine e magistratura” ma anche “un utilizzo maggiore di strumenti tecnologici per fare controlli più precisi su appezzamenti e loro redditività”. Così il presidente Inps, Pasquale Tridico, in audizione alla Camera specificando che “la situazione è drammatica” e che il ...

Chi è Alberto Cirio il nuovo presidente della regione Piemonte. Il curriculum : Chi è Alberto Cirio il nuovo presidente della regione Piemonte. Il curriculum Alberto Cirio è il nuovo presidente della regione Piemonte. All’indomani dello spoglio delle schede votate dagli elettori della regione Piemonte, i risultati ufficiali sono i seguenti. Alberto Cirio (Centrodestra): 49,85%; Sergio Chiamparino (Centrosinistra): 35,80%;Giorgio Bertola (Movimento 5 Stelle): 13,62%;Valter Boero (Il Popolo della Famiglia): ...

Torneo della Pace – Cristiana Capotondi - Vicepresidente Lega Pro - alla Rappresentativa Under 16 : “siamo orgogliosi di voi” : È stata la vittoria dello sport, della Pace e i ragazzi di Lega Pro hanno fatto una esperienza meravigliosa, hanno giocato benissimo e sono stati messaggeri di Pace. Sono gli ambasciatori della Lega dei giovani. È stata la prima sconfitta della Rappresentativa Under 16 Lega Pro al Trofeo della Pace in Umbria dopo 4 vittorie consecutive, ma questo passa in secondo piano. Gli azzurrini di Mr. Arrigoni sono stati superati 2-0 dai pari età ...

Lecce - il nuovo presidente della corte d'appello si insedia e cade : Emanuela Carucci Si chiama Lanfranco Vetrone e ha riportato una microfrattura al piede. La sua candidatura era stata inizialmente esclusa, ma lui presentò ricorso Si chiama Lanfranco Vetrone il nuovo presidente della corte d'appello di Lecce. Sessantasette anni, originario di Potenza. Già presidente dei tribunali di Catanzaro e di Potenza, si è insediato ufficialmente ieri a Lecce.Ma la cosa che è salita agli onori della cronaca non ...

IL CASO/ Cosa dirà Xi Jinping al presidente della Valle d'Aosta? : L'autonomia differenziata è un progetto fuori dalla storia, secondo Antonio Ilardi, candidato al Parlamento europeo nella lista di FI al Sud

Bancarotta - l’ex vicepresidente dell’Asd Vigor Trani Altieri : “non ero l’uomo del sindaco” : Alberto Altieri, l’ex vicepresidente dell’Asd Vigor Trani è ai domiciliari dal 17 maggio scorso nell’ambito di un’inchiesta della Procura tranese che ipotizza la distrazione di fondi dal Football Club Bari 1908 in favore della squadra di calcio locale, in cambio di appalti in città, adesso ha negato di essere l’uomo di fiducia del sindaco Amedeo Bottaro a Trani. Erano finite in manette anche l’ex patron ...

Appello del presidente dell’ANGI : “L’innovazione al centro dell’agenda europea” : Appello del Presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri, che pone l’attenzione sul tema innovazione, punto fondamentale per vincere la sfida della prossima legislatura europea. Mettere “al centro i giovani, le imprese, la ricerca scientifica e tecnologica”. Il tutto “in un’ottica di sviluppo dell’intero sistema Paese Italiano”. È l’obiettivo del Manifesto Europeo per l’Innovazione, un decalogo presentato nella Camera dei Deputati dall’ANGI, ...

Giudice Sportivo : 5 anni di inibizione per i pugni in testa al presidente dell’Arezzo : Il Giudice Sportivo interviene sull’aggressione al presidente dell’Arezzo Giorgio La Cava, avvenuta prima della gara di ritorno dei playoff di Serie C contro il Viterbo. L’aggressore è stato individuato in Luciano Camilli, dirigente della Viterbese Castrense. Per lui il Giudice Sportivo ha previsto l’inibizione per cinque anni “a svolere attività in seno alla Figc, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la ...

Duisburg - il presidente della Regione Calabria contro la fiction Rai : «Rappresentazione distorta densa di luoghi comuni» : Duisburg, linea di sangue “Profonda indignazione” per la “rappresentazione errata e distorta” data della Calabria nella fiction Rai Duisburg, linea di sangue. In una lettera indirizzata all’AD del servizio pubblico, Fabrizio Salini, il Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, ha espresso il proprio disappunto per i contenuti del film tv andato in onda ieri in prima serata su Rai1 e dedicato alla strage di ...

Serie C - stangato il presidente del Catanzaro : un anno di stop - 5 per dirigente della Viterbese! : Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 23 Maggio 2019 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano: DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO 22 MAGGIO 2024 E AMMENDA € 30.000,00 CAMILLI ...

Shock Serie C - il presidente dell’Arezzo aggredito a Viterbo : Ore di grande tensione nel campionato di Serie C e brutto episodio che si è verificato stasera a Viterbo durante la partita tra Viterbese ed Arezzo. Nel dettaglio il presidente dell’Arezzo Giorgio La Cava, sarebbe stato colpito con un pugno alle spalle dopo aver imboccato il tunnel degli spogliatoi, il numero uno del club si era diretto sotto il settore ospiti per salutare i propri tifosi. Al suo rientro dalla tribuna sono arrivati ...

Maltempo : il presidente dell’Emilia Romagna firma la dichiarazione dello stato di crisi : Il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha firmato la dichiarazione dello stato di crisi regionale per gli eventi calamitosi che hanno colpito l’Emilia Romagna dal 5 al 14 maggio. Lo comunica la Regione in una nota, sottolineando che il decreto rimarrà in vigore 180 giorni e dà mandato all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di svolgere i lavori urgenti e di mettere in campo ...

Confindustria - ovazione degli industriali per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Due minuti di applausi : ovazione da parte degli industriali per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha partecipato all’Assemblea generale di Confindustria che si è svolta all’Auditorium Parco della musica, a Roma. Un lunghissimo applauso ha accompagnato sia l’arrivo che l’uscita del capo dello Stato Lobby | Di F. Q.. Confindustria, Boccia: “Parole che creano sfiducia contro ...