"Dall'Italia insufficienti progressi sul debito" - ecco la Lettera della Commissione Ue | Giorgetti : ci sarà confronto : Arrivata a Roma la lettera della Commissione Ue che chiede chiarimenti all'Italia sul debito pubblico indicando l'entità della deviazione dagli impegni 2018 e 2019. La risposta è attesa entro venerdì

Lettera UE : "L'Italia non ha fatto progressi sufficienti". Tria ha 48 ore per rispondere : La Lettera dell'Unione Europea all'Italia con una bacchettata sui conti pubblici è arrivata. Se ne parlava già da alcuni giorni e oggi, 29 maggio 2019, i commissari Valdis Dombrovskis (vicepresidente della Commissione) e Pierre Moscovici (commissario all'Economia) hanno scritto e firmato una Lettera indirizzata al ministro dell'Economia italiano Giovanni Tria scrivendo:"Sulla base dei dati notificati per il 2018, è confermato che l’Italia non ...

"Dall'Italia insufficienti progressi sul debito" - ecco la Lettera della Commissione Ue | Giorgetti : ci sarà confronto : Arrivata a Roma la lettera della Commissione Ue che chiede chiarimenti all'Italia sul debito pubblico indicando l'entità della deviazione dagli impegni 2018 e 2019. La risposta è attesa entro venerdì

Cosa dice la Lettera della Commissione all’Italia salvinista : Il governo gialloverde ha cinque settimane di tempo per studiare una manovra correttiva credibile e disinnescare una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, che potrebbe costare una multa da 3,5 miliardi di euro. La lettera della Commissione, attesa da qualche giorno, è arrivata oggi a

Debito pubblico - la Lettera Ue all'Italia. «I progressi sono insufficienti». E lo spread risale : La riduzione del Debito pubblico è essenziale per la stabilità finanziaria e se resta l'incertezza sulla possibilità di imboccare un sentiero decrescente, rischia di incidere...

"Dall'Italia insufficienti progressi sul debito" - ecco la Lettera della Commissione Ue | Giorgetti : ci sarà confronto : Arrivata a Roma la lettera della Commissione Ue che chiede chiarimenti all'Italia sul debito pubblico indicando l'entità della deviazione dagli impegni 2018 e 2019. La risposta è attesa entro venerdì

Debito - la Lettera dell'Ue all'Italia. «I progressi sono insufficienti». E lo spread risale : La riduzione del Debito pubblico è essenziale per la stabilità finanziaria e se resta l'incertezza sulla possibilità di imboccare un sentiero decrescente, rischia di incidere...

L’Ue invia la Lettera sul debito all’Italia : 48 ore per rispondere. Lo spread sale subito a 283 punti : È partita oggi la lettera della Commissione europea al governo italiano in cui si chiederà quali fattori rilevanti giustifichino, secondo l’esecutivo, il mancato rispetto della regola del debito nel 2018, anno in cui il debito pubblico italiano, anziché diminuire in rapporto al Pil, è aumentato dal 132,2%, dal 131,4% del 2017, per via della crescit...

Debito - la Lettera dell'Ue all'Italia. «I progressi sono insufficienti» : La riduzione del Debito pubblico è essenziale per la stabilità finanziaria e se resta l'incertezza sulla possibilità di imboccare un sentiero decrescente, rischia di incidere...

La Lettera della Commissione Ue al governo italiano : “Non rispettati i criteri di bilancio” : La lettera della Commissione europea al governo italiano è in arrivo: la missiva inviata da Bruxelles chiede a Roma di chiarire le motivazioni per cui non è stata rispettata la regola del debito nel 2018. Ora il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, avrà due giorni di tempo - fino a venerdì - per rispondere e convincere l'Ue a non aprire una procedura per deficit eccessivo.

Commissione Ue - già spedita la Lettera all'Italia : attacco a Salvini - 48 ore per rispondere : La lettera della Commissione Europa, annunciata subito dopo il voto alle Europee che ha sancito il trionfo della Lega di Matteo Salvini, verrà spedita già oggi, mercoledì 29 maggio. L'attacco all'Italia è iniziato a tempo record. Bruxelles concede soltanto la miseria di due giorni al ministro dell'E

Debito Italia - arrivata la Lettera di richiamo della Ue : risposta da dare entro venerdì 31 : Purtroppo c'era da aspettarselo, e nelle scorse ore è arrivata la lettera da parte di Bruxelles indirizzata al Governo Italiano, con la quale la Commissione Europea chiede chiarimenti in merito all'aumento del Debito pubblico Italiano, che tra il 2017 e il 2018 è sensibilmente lievitato: si passa infatti dal 131,4% al 132,2% dello scorso anno. La missiva, indirizzata esplicitamente al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, è firmata dal vice ...

Debito Italia - arrivata la Lettera Ue. Chiesti chiarimenti entro venerdì : Come previsto la Commissione europea ha inviato oggi una richiesta di chiarimenti al governo Italiano per capire le ragioni per il nuovo aumento del Debito pubblico, in particolare tra il 2017 e il 2018. Nella lettera, di cui Il Sole 24 Ore ha avuto visione, i due esponenti comunitari notano che il paese «non ha effettuato progressi sufficienti nel corso del 2018 per rispettare il criterio del Debito»...

La Lettera Ue all'Italia : "Non avete rispettato il criterio del debito" : “Sulla base dei dati notificati per il 2018, è confermato che l’Italia non ha fatto progressi sufficienti per rispettare il criterio del debito nel 2018”. E’ quanto si legge nella lettera inviata dal vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, e dal commissario all’Economia, Pierre Moscovici, al ministro dell’Economia, Giovanni Tria.Secondo la lettera, pubblicata da Repubblica, Dombrovskis e ...