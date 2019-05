LETTERA UE ALL' ITALIA Le mosse da non sbagliare con l' Europa

Grande Fratello 16 - Gennaro Lillio incontra il fratello gemello e riceve una LETTERA dalla sorella vista solo una volta : Gennaro Lillio, concorrente del Grande fratello 16, ha ricevuto la visita del fratello gemello Guido e una lettera scritta dalla sorella Maria.La scorsa settimana, Gennaro aveva ricevuto una lettera dal padre che ha deciso di rifarsi vivo dopo ben 27 anni. Le parole di Gennaro erano state le seguenti: "Ci ha messo 27 anni ma va bene così. Mi aspetto una motivazione valida e reale. Finalmente si è fatto avanti...".prosegui la letturaGrande ...

Salvini : “Lealtà a Conte - ma ora fare Tav e autonomia”. In arrivo LETTERA dall’Ue sul debito : Dovrebbe arrivare entro il fine settimana la lettera della Commissione Ue all’Italia che chiede chiarimenti sui «fattori rilevanti» che hanno portato all’aumento del debito. Secondo quanto si apprende, anche altri Paesi, tra cui il Belgio, riceveranno una richiesta di chiarimenti. L’Italia sarà messa in guardia dal rischio di sforamento dei conti ...

In arrivo una LETTERA Ue all’Italia : “Chiarimenti sul debito” : Dovrebbe arrivare entro il fine settimana la lettera della Commissione Ue all’Italia che chiede chiarimenti sui «fattori rilevanti» che hanno portato all’aumento del debito. Secondo quanto si apprende, anche altri Paesi, tra cui il Belgio, riceveranno una richiesta di chiarimenti. L’Italia sarà messa in guardia dal rischio di sforamento dei conti ...

In arrivo la LETTERA Ue con il richiamo all’Italia sul debito pubblico : La Commissione europea dovrebbe inviare a breve al governo Conte una lettera in cui chiederà chiarimenti sulle ragioni che hanno contribuito a un nuovo aumento del debito pubblico, tra il 2017 e il 2018, dal 131,4 al 132,2% del Pil. La tendenza vìola le regole del Patto, nate per assicurare stabilità di bilancio nei Paesi che condividono la moneta unica: Bruxelles chiederà quindi al ministero del Tesoro di chiarire se vi sono «fattori ...

LETTERA di Lula a sostegno di Roberto Gualtieri : “Dem sbarrino la strada all’intolleranza dell’estrema destra” : Per Luiz Inacio Lula da Silva, il progetto europeo è “patrimonio dell’umanità” e spetta ai democratici il compito di difenderlo dall’intolleranza dell’estrema destra”. È quanto si legge in una Lettera firmata dall’ex presidente brasiliano, in cui lo storico leader del Partito dei Lavoratori esprime il proprio sostegno all’eurodeputato Pd Roberto Gualtieri.“La costruzione ...

Gennaro Lillio nel pallone al Grande Fratello 2019 : la reazione alla LETTERA del padre : Grande Fratello, Gennaro Lillio confuso dopo la lettera del padre La difficile storia di Gennaro Lillio è stata raccontata nel dettaglio al Grande Fratello 2019, e nelle prossime puntate ne sapremo senz’altro di più sebbene il padre abbia chiaramente detto di non voler avere un confronto televisivo. Di cosa parliamo esattamente? Per chi si fosse […] L'articolo Gennaro Lillio nel pallone al Grande Fratello 2019: la reazione alla ...

Kikò Nalli - video LETTERA dei figli/ Ambra Lombardo : 'sono felice per lui' : Kikò Nalli, Grande Fratello 2019: si schiera con Valentina Vignali, fra i più stufi nell'ascoltare sempre gli stessi discorsi da parte di Michael.

Mi hai lasciato la libertà di crescere! La commovente LETTERA di Alessandra Amoroso alla De Filippi : Durante la semifinale di Amici c'è commozione fra Alessandra Amoroso e Maria De Filippi, una lettera fa emozionare la conduttrice e la cantante. Alessandra Amoroso ha voluto ringraziare la padrona di casa prima con un video che ripercorre le tappe salienti della sua carriera, e poi con una lettera. Sia la Amoroso che la stessa De Filippi sono sempre state legate da un profondo affetto che, con il passar del tempo, si è consolidato sempre ...

Migranti - LETTERA dell’Onu all’Italia : “Ritirare direttive anti-ong e stop a dl Sicurezza bis. Violano diritti umani” : L’Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite (Ohchr) contro le politiche migratorie del Viminale di Matteo Salvini e in particolare il decreto Sicurezza bis. “Violano i diritti umani”, è la sintesi di una lettera di 12 pagine fitte, in cui si chiede al governo di assumere “misure ad interim” per “fermare le violazioni” ed “evitare che si ripetano”. Non solo: “gli ...

La LETTERA di una ragazza alla prof sospesa : "Sia fiera dei suoi studenti" : “Non provi neanche per un attimo vergogna, amarezza o rimorso per quanto accaduto, sebbene ora sia costretta a subire un provvedimento grave e riprovevole e a vedere il suo viso triste comparire su tutte le testate giornalistiche, come fosse colpevole di una condotta illegale o peggio di un comportamento diseducativo nei confronti del suoi allievi”.Sono tante le dimostrazioni di sostegno e vicinanza a Rosa Maria Dell’Aria, la ...

Sicurezza imprese all'estero - LETTERA intenti Assolombarda-Farnesina : È stata siglata oggi a Milano la lettera di intenti con la quale l’Unità di Crisi della Farnesina e Assolombarda pongono le basi per collaborazione

Giro d’Italia – Viviani - frecciatina dopo il declassamento : “vogliono seguire le regole alla LETTERA? Spero lo facciano in ogni gara” : frecciatina di Elia Viviani dopo il declassamento nella terza tappa del Giro d’Italia: il ciclista azzurro spera che la giuria osservi le regole con la stessa ‘severità’ anche nelle altre tappe La terza tappa del Giro d’Italia 2019 ha avuto un finale ‘col giallo’. dopo aver vinto, Elia Viviani è stato declassato a causa di un’irregolarità nella volata finale, e la vittoria di tappa è andata a ...

“Dieci piccoli gialli” - Carlo Barbieri approda alla LETTERAtura dei bambini : Esce il 14 maggio con EL/Einaudi Ragazzi "Dieci piccoli gialli" di Carlo Barbieri. Autore di cinque thriller ambientati a Palermo e di due raccolte di racconti umoristici, ma anche collaboratore di testate cartacee e web fra le quali la nostra, Barbieri si affaccia alla letteratura per bambini con un'opera pubblicata da una delle più grandi case editrici italiane del settore. Il protagonista di Dieci piccoli gialli è Francesco, "il bambino che ...

Fiorentina - Morabito (presidente Ussi Toscana) : “LETTERA Della Valle un errore madornale” : La Fiorentina perde ancora, lo fa in casa contro il Milan. Prosegue dunque la striscia di risultati negativi per i viola, che va ormai avanti da mesi. Ma prima Della sfida, il patron Diego Della Valle aveva pubblicato su “La Nazione” una lettera in cui manifestava il suo disappunto contro tutti quei tifosi che stanno mandando avanti una contestazione che dura da un po’. A tal proposito è voluto intervenire anche Franco ...