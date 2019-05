“Lega e Fratelli d’Italia senza Forza Italia sarebbero maggioranza in Parlamento”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Se la Lega decidesse di capitalizzare il 34,3% appena raccolto nelle urne alle Europee, facendo cadere il governo per tornare subito al voto, l’potrebbe ritrovarsi sotto la guida di un esecutivo sovranista composto dal Carroccio e dad’, forte di unasolida alla Camera e al Senato. È il risultato di una delle simulazioni effettuate da Quorum, Youtrend e Istituto Cattaneo sulla base dei risultati del 26 maggio applicati collegio per collegio, così da comprendere come verrebbero assegnati i posti in Parlamento assegnati in quota uninominale. Se i partiti di Matteo Salvini e Giorgia Meloni corressero insieme,e M5s andassero da soli e il Pd riuscisse a trovare un accordo con +Europa ed Europa Verde, la coalizione sovranista otterrebbe 328 seggi su 618 alla Camera e 162 seggi su 309 al Senato. Un margine rassicurante per governare, ...

