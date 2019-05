Lecce | disabile deriso e umiliato a Maglie | vigili senza divisa e trasferiti

Blastingnews

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Non si mette assolutamente bene per i dueurbani di, nelse, che sono accusati di avere dileggiato un anzianoal 100%. I reati che il pm di, Maria Vallefuoco, contesta ai due, sono di una gravità inaudita: violenza privata, interruzione di pubblico servizio e anche istigazione al suicidio, in quanto l'uomo avrebbe mostrato intenti suicidi dopo aver saputo che era stato immortalato in un video. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale infatti, al povero uomo sarebbe stata tolta la ruota della bicicletta (misfatto compiuto dagli stessi agenti) e poi sarebbe stato insultato. I frame mostrano anche l'uomo che viene toccato scherzosamente sulle parti basse da uno di due agenti. L'uomo ha capito sin da subito che gli autori di quel brutto scherzo erano proprio i dueurbani. Ihanno anche provato a chiedere scusa alla famiglia ...

