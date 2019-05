Orrore a Lecce - il corpo di un anziano bruciato vivo trovato nella sua abitazione : La vittima è Antonio Leo, vedovo, insegnante in pensione, di 89 anni. Sul posto i carabinieri per le indagini. In caserma il figlio 48enne che si trovava in casa al momento della tragedia. La scoperta è avvenuta nel corso della serata.Continua a leggere

Lecce - anziano bruciato vivo nella sua abitazione. “Il figlio ascoltato in caserma” : Cosparso di alcol e bruciato vivo. È morto così un uomo di 89 anni di Collepasso, in provincia di Lecce. L’anziano, come confermato dagli investigatori, è stato assassinato. L’omicidio è avvenuto all’interno della sua abitazione nel paesino del Salento. Antonio Leo, questo il nome della vittima, è morto nel pomeriggio in seguito alle ustioni riportate dopo che qualcuno lo ha inondato di alcol dandogli fuoco. I carabinieri, ...

