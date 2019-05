Le vere percentuali dei partiti italiani alle elezioni europee

huffingtonpost

(Di mercoledì 29 maggio 2019) In televisione analizziamo i dati d’ascolto dei programmi utilizzando soprattutto quattro parametri: audience, share, contatti netti e rating.I primi due sono abbastanza noti: l’audience misura l’ascolto medio di un programma, si sommano gli ascolti dal primo all’ultimo minuto e si dividono per il numero dei minuti; lo share è la percentuale di quell’ascolto, fatto cento chi ha un televisore acceso, si considera la quota di quel cento sintonizzata sul programma.I contatti sono le persone che hanno seguito quel programma per almeno un minuto, persone diverse tra loro, uno vale uno sia che abbia seguito il programma per tutta la sua durata che per un solo minuto, ci sarà poi la “permanenza” a dirci quanto è stato seguito.Il rating è la percentuale di spettatori calcolata sul totale della popolazione. Si tratta quindi di ...

