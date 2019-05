Le foto di Agnelli a Baku ricordano quelle di Di Maio con Virginia Saba

ilnapolista

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Chi è ladi turno? Hanno fatto il giro dei social le immagini pubblicate da Tuttosport di Andreaal bar del Four Season di, lo stesso hotel dove alloggia Maurizio Sarri con il Chelsea. La coincidenza non è passata inosservata e i più leggono nella presenza del presidente bianconero una conferma dell’operazione che porterebbe Sarri sulla panchina della Juventus. Una modalità che ci ha ricordato quella utilizzata dal vicepresidente del Consiglio Luigi Diche si fece immortalare conin scatti evidentemente rubati.ha di fatto sotentato la prppria presenza nell’hotel di Sarri, si è lasciato immortalare – à la Di– mentre parlava con Ramadani agente mediatore della presunta trattativa tra il Chelsea e la Juventus. Per Tuttosporte Sarri non parleranno. Una comparsata, quella di, che non ha ...

CorSport : #Juventus, #Agnelli non riesce a 'staccarsi' da #Allegri ?? - AntonioMatto : RT @_DAGOSPIA_: AGNELLI A BAKU DA SARRI! ‘TUTTOSPORT’E LE FOTO DEL PRESIDENTE DELLA JUVE NELLO STESSO HOTEL DEL... - locomotiva22 : RT @_DAGOSPIA_: AGNELLI A BAKU DA SARRI! ‘TUTTOSPORT’E LE FOTO DEL PRESIDENTE DELLA JUVE NELLO STESSO HOTEL DEL... -