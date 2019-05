Laura Cremaschi provoca i fan | il lato B sui social è da urlo

ilgiornale

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Novella Toloni La modella e soubrette, diventata famosa per il ruolo di Bonas ad "Avanti un Altro" al fianco di Bonolis, si conferma una delle regine indiscusse del web. A colpi di scatti sexy sta conquistando ie l'ultima foto con ilB in primo piano ha letteralmente conquistato i suoi follower La Bonas di "Avanti un Altro" continua a stuzzicare i suoi follower con foto sensuali che non lasciano certo indifferenti., modella e soubrette, ha infatti costruito la sua fortunae televisiva grazie al suo corpo mozzafiato e gli scatti sexy che pubblica frequentemente su Instagram sono sempre più apprezzati dai suoi fan. L’ultimo post pubblicato in ordine di tempo ha letteralmenteto i suoi 700 mila follower, mettendo in mostra il suo tonicoB (in primo piano) mentre lei si diverte a giocare a bowling sulla spiaggia. Una posa quella di ...

zazoomblog : Maurizio Costanzo difende il lavoro di Laura Cremaschi - #Maurizio #Costanzo #difende #lavoro - carmenFashionCr : Maurizio Costanzo difende il lavoro di Laura Cremaschi - telegnocca : Laura Cremaschi si cimenta col bowling ?? -