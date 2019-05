L’agente di Di Lorenzo | Domani le visite Se Corsi accetta | venerdì firma»

ilnapolista

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Il procuratore di Giovanni Di, è intervenuto a Radio Marte per parlare della trattativa di calciomercato in corso con la SSC Napoli Diprimo acquisto del Napoli? «Ci sei andato molto vicino! Manca ancora qualche giorno e quando si parla di mercato tutto può succedere» Concorrenza? «Quando dico che nel calcio non si sa mai è perché ci sono tante squadre su Diha voluto un paio di giorni per riflettere bene. I giorni però scadonosera, Dianticiperà lemediche e sedeciderà in maniera positiva,ci sarà anche la» Critiche premature? «Dipoteva andare nelle migliori squadre della Serie A e non solo, perché è ambito anche a livello europeo. I tifosi sono tifosi e giustamente sognano il nome importante, noi addetti ai lavori invece dobbiamo guardare bene al valore dei calciatori. Diha grande importanza. ...

