La violenza sulle donne disabili

Grande Fratello 16 - la denuncia del Moige : "Chiare scene di violenza sulle donne" : Non c'è edizione del Grande Fratello senza esposto del Moige, il Movimento Italiano Genitori, che nel pomeriggio di martedì 28 maggio 2019 ha diffuso un comunicato stampa con cui ha annunciato di aver presentato oggi una denuncia all'Agcom e al Comitato Media e Minori contro il reality di Canale 5.È stata la puntata del Grande Fratello andata in onda meno di 24 ore fa ad aver spinto l'associazione di promozione sociale, che da anni si ...

Mara Carfagna - l'Onu aderisce alla campagna contro la violenza sulle donne "Non è normale che sia normale" : L’Onu aderisce a #nonènormalechesianormale, la campagna istituzionale contro la violenza sulle donne presentata il 25 novembre dalla Vicepreside della Camera Mara Carfagna. Con un tweet pubblicato da UnWomen, l’ente per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile, anche le Nazioni Unite annunc

Bullismo e violenza sulle donne si combattono anche attraverso arte ed erotismo : A Roma il 14 maggio si è inaugurata – con il prezioso apporto artistico di Vittorio Sgarbi e del brillante direttore del Museo archeologico di Napoli - una mostra apparentemente assurda, finanziata dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e pensata da due ONLUS, il Codacons e la SIIPAC Lazio, intitolata “L’arte dell’amore non violento nell’antica Roma”, iniziativa contro ...

violenza sulle donne - incontro oggi a Ragusa : Violenza sulle donne, incontro oggi a Ragusa. "Adessobasta" dà appuntamento al Centro servizi culturali alle 17.30 per riflettere sul fenomeno

Cgil Ragusa propone una manifestazione contro la violenza sulle donne : Dalla Cgil proposta di manifestazione contro la violenza sulle donne. A lanciarla Graziella Perticone, segretaria confederale Cgil Ragusa

Coppa Italia femminile - in campo anche contro la violenza sulle donne : “La violenza non è amore“. E’ questo il messaggio che la Finale di Coppa Italia femminile organizzata dalla FIGC lancerà domenica 28 aprile dallo stadio Ennio Tardini di Parma insieme a D.i.Re – donne in rete contro la violenza, la più grande associazione in Italia che si occupa di violenza contro le donne, alla quale aderiscono 80 organizzazioni che gestiscono 116 centri antiviolenza e 92 case rifugio in 18 ...

'Oggi poca libertà. Nessuno girerebbe la scena di Sordi che picchia la Vitti per paura di essere accusato di violenza sulle donne' : Infine, sul capitolo politica locale e nazionale, l'attrice parla della condizione della sua Roma e del governo gialloverde.

Sabrina Ferilli : "Oggi poca libertà. Nessuno girerebbe la scena di Sordi che picchia la Vitti per paura di essere accusato di violenza sulle donne" : Sabrina Ferilli - reduce dalla nuova avventura televisiva con la fiction "L'amore strappato" diretta da Simona e Ricky Tognazzi e trasmessa da Canale 5 - torna a raccontare se stessa e le sue idee sulle pagine de Il Fatto Quotidiano."C'è un'inciviltà dilagante, in cui ormai mettiamo sullo stesso piano una violenza sessuale e una parmigiana di melanzane", eSordisce l'attrice che poi afferma di riscontrare l'esistenza di poche figure ...

violenza sulle donne : dentisti sentinella per ‘intercettare’ il caso : Il viso è l’area dove più si notano le conseguenze di una (presunta) Violenza e dunque anche i dentisti, che sono in grado di individuare piccole lesioni traumatiche al volto o ai denti, possono dare un contributo importante nella lotta alla Violenza. Con quest’obiettivo è stato firmato un protocollo d’intesa tra Fondazione Doppia difesa Onlus e l’Associazione nazionale dentisti italiani (Andi), all’interno del progetto ...

Aic contro la violenza sulle donne : MILANO, 18 APR - Sette milioni di donne sono vittime di violenza in Italia, 746 mila hanno subìto un tentativo di stupro, una donna su tre vittima di un abuso. E' l'allarme lanciato durante la ...

Milano - donna nuda trafitta dalle frecce : l'opera contro la violenza sulle donne : Inaugurata la 'Maestà sofferente' di Gaetano Pesce in piazza Duomo a Milano. La poltrona a forma di corpo di donna, trafitta dalle frecce e legata a una catena simboleggia la violenza di genere. L'...

Michel Ocelot : “La mia Dililì a Parigi : una fiaba per sconfiggere la violenza sulle donne” : Per prima cosa un amabile rimprovero, ma è quello che basta per entrare, in un attimo, nel fantastico mondo di Michel Ocelot, Parigino, classe 1943, autore d’animazione raffinata e intelligente, creata per i bambini, con l’obiettivo di educare i grandi: «Preferisce fare l’intervista in inglese? Guardi che è la lingua di Trump - sorride -. Noi franc...

