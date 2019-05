La tata di Archie si è già licenziata La colpa è di Meghan mamma chioccia

Meghan Markle - la tata di Archie si è già licenziata : «La duchessa di Sussex è ingestibile» : Meghan Markle nella bufera? La tata di baby Archie si sarebbe già licenziata , a poche settimane dalla nascita del royal baby. Meghan vorrebbe un controllo assoluto sul bambino, tanto da non...

Meghan Markle sempre più sola - niente tata per Archie ed Harry a Roma : Archie è nato da pochissimo e ha bisogno di tutte le cure che solo una madre può dare. Meghan Markle ha solo la mamma Doria Ragland ha al suo fianco. Suo marito Harry ...

La foto diventata virale nel giorno della Festa della Mamma : i teneri piedini di Archie postati da Meghan : E’ ufficialmente scoppiata l”Archie-mania’ nel giorno della Festa della Mamma: la dolce foto pubblicata su Instagram da Meghan Markle per celebrare la ricorrenza da madre, ha spopolato e raccolto in poche ore 560mila like. Si tratta di dettaglio dei piedini di Archie Harrison, il figlio appena nato di Meghan e Harry, delicatamente sorretti dalle mani della sua Mamma. Sullo sfondo un tributo alla principessa Diana, con un ...