La strana coppia per la difesa dell’ambiente | Greta e Schwarzy

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Sui social è stato subito definito il Dream Team. Poteva essere altrimenti ritrovandosi in squadra Terminator in persona con tutti i muscoli compresi? Magari non servono proprio quei muscoli per combattere il cambiamento climatico, ma Arnold Schwarzenegger ha già dimostrato in passato animo ambientalista e ora lo condivide conThunberg, l’attivista sedicenne svedese che ha lanciato i venerdì per il clima. «Saluti da Vienna» dice la didascalia di una delle foto postate dainsieme all’attore ed ex governatore della California. Insieme hanno lanciato dalla capitale austriaca un appello a leader e politici del mondo a impegnarsi in prima persona per proteggere l’ambiente. L’emergenza climatica è «la più grande crisi che l’umanità abbia mai affrontato», ha detto la ragazza all’Austrian World Summit. Per questo devono agire i governi. Gli elettori, in parte d’Europa, lo hanno ...

