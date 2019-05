La signora di Peppa Pig ora pensa solo alle mamme

ilgiornale

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Daniela Uva Dopo aver portato in Italia il cartoon amato dai bambini ha girato pagina: «Aiuto le imprenditrici a creare nuove start up» Un passato nel mondo dei cartoon. Per portare in Italia storie e personaggi capaci di far sognare e divertire, milioni di bambini. Un presente e un futuro al fianco delle donne che vogliono fare impresa. E' la parabola di Alessia D'Epiro, ovvero la manager che ha portato nel nostro Paese l'intramontabilePig. Dopo una carriera durata molti anni ha deciso di cambiare vita. E così è diventata una delle business coach più richieste, fondando Womanboss Academy, la prima scuola di formazione imprenditoriale per start up al femminile. «Sono stata brain manager specializzata nel marketing per bambini e famiglie per 14 anni racconta -. Lavoravo come libera professionista per supportare le aziende nel lancio di cartoon in Italia. Quando ne ...