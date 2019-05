ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019)di unasuperioresu un terreno dove un tempo sorgeva unadisi sono ammalati della stessa rara forma di cancro alla vescica dopo che per anni hanno bevuto l’acqua del rubinetto, certificata come potabile. È successo in Scozia, come riferiscono la Bbc e il Daily Mail: da tre anni ormai gli insegnanti si lamentavano del fatto che l’acqua che esce dai rubinetti della Buchanan High School di Coatbridge, nel Lanarkshire settentrionale, fosse blu ma nessuno gli aveva dato ascolto, anzi, più volte erano stati messi a tacere e il preside dell’istituto li aveva addirittura minacciati di licenziamento. FQ Magazine Dona il plasma sanguigno due volte a settimane per poter fare più shopping Lacondivideva l’acqua ...

Cascavel47 : La scuola è costruita sopra un’ex discarica di rifiuti tossici: quattro professori sviluppano un raro cancro alla v… - Brandolf11 : RT @Cico26862728: @nzingaretti La nostra nazione ha bisogno di una sinistra vera, coesa, costruita su ideali propri della cultura comunista… - gaspero1953 : RT @Cico26862728: @nzingaretti La nostra nazione ha bisogno di una sinistra vera, coesa, costruita su ideali propri della cultura comunista… -