La Roma valuta Fiumicino per il nuovo stadio

Roma - bimbo di 10 mesi muore nel sonno in un asilo nido : si valuta l'autopsia : Dramma all'Appio, a Roma: un bambino di un anno è morto questa mattina per cause ancora inspiegabili all'interno di un asilo privato in via della Marrana. A chiamare il 118 sono state...

Boom dal Qatar : “si valuta investimento forte sull’As Roma!” : Dal Qatar hanno messo gli occhi sulla Roma, club in piena crisi d’identità nell’era Pallotta con i tifosi che stanno contestando il patron Se la trattativa con l’As Roma proseguirà, il Qatar metterà in campo un “investimento forte“. Lo spiegano all’Adnkronos fonti dell’emirato, che in precedenza hanno riferito della visita ad aprile nella Capitale del presidente del Qatar Sports Investments e del ...

Roma - ragazza 19enne uccide il padre dopo una lite : la Procura valuta la legittima difesa : Emergono nuovi particolari su quanto successo ieri a Monterotondo Scalo, un paesino vicino Roma, dove una ragazza di 19 anni, Deborah Sciacquatori, ha ucciso suo padre, Lorenzo, al culmine di una lite. Pare che l'uomo, per l'ennesima volta, fosse tornato a casa in preda ai fumi dell'alcol e avrebbe cominciato ad inveire contro la madre. A questo punto, dopo diverse ore in cui le donne hanno cercato di redarguire il soggetto, Deborah e sua madre ...

Dalla Francia : il Qatar Investment Fund sta valutando l'acquisizione della Roma : La notizia che il fondo Qatariota di cui è proprietario Nasser Al-Khelaifi , presidente anche del Paris Saint-Germain, sarebbe interessato all'acquisizione della Roma , sta facendo il giro del mondo ed è stata ripresa anche dall'Equipe. Il quotidiano francese oltre a rilanciare l'indiscrezione conferma il reale interesse del Qatar Sports Investments : 'Non è stata presentata un'offerta ...