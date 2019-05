La prof di Palermo ha rispettato il programma Lo so perché sono stato sospeso anch’io

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) di Davide Trotta Chi scrive è un docente di lettere dell’Istituto Sommeiller di Torino che, per non essersi prea una delegittimante quanto umiliante interrogazione su Boccaccio da parte del dirigente scolastico, per giunta dinanzi alla classe, èripagato con quattro contestazioni d’addebito nello spazio di 12 giorni con motivi bizzarri come l’aver fornito risposte non soddisfacenti all’interrogazione del DS, la mancata annotazione sul registro elettronico degli argomenti svolti a lezione in alcune giornate, la mancata apposizione delle date da parte di alcuni studenti sui propri elaborati scritti. Insomma mancanze così gravi da giustificare la sospensione di due giorni dal servizio. Il clamore mediatico sollevato dalle recenti vicende che hanno coinvolto la scuola italiana, dalla sospensione di quindici giorni della docente palermitana alla meno nota sospensione di due ...

