La prima stagione DAZN in Italia | oltre 81 milioni ore viste in streaming

Teatro alla Scala - nuova stagione con le star : dalla prima con la Netrebko in Tosca a un “Ballo” versione Salvatores. Fino al compleanno di Beethoven : Il Teatro alla Scala come Castel Sant’Angelo: la prossima stagione del tempio della lirica si aprirà con la Tosca, opera di Giacomo Puccini ambientata a Roma, ai tempi della battaglia di Marengo. L’allestimento porta la firma di Davide Livermore, con la superstar Anna Netrebko nel ruolo della protagonista. Sul podio, il direttore musicale Riccardo Chailly, che promette un’edizione “molto vicina a quella di Puccini”, come ormai ...

Il Paradiso delle Signore riparte da Giusy Buscemi e Giuseppe Zeno con le repliche della prima stagione : Dopo il successo de Il Paradiso delle Signore in versione daily e la conferma di una nuova stagione a partire dal prossimo ottobre, sembra che i fan avranno un altro regalo da mamma Rai. Mentre nel pomeriggio di Rai1 stanno andando in onda in repliche le puntate della soap spin off della fiction, su Rai Premium sarà possibile vedere come tutto è iniziato con la messa in onda della prima stagione. Il Paradiso delle Signore riapre i battenti ...

Torna su Rai Premium la prima stagione de Il paradiso delle Signore : Dopo il grande successo ed il consenso che ha raccolto quest'anno con la terza stagione, Torna a grande richiesta la fiction Il paradiso delle Signore. La prima stagione Torna su Rai Premium Per i nostalgici o per chi si è appassionato alle vicende del grande magazzino, la Rai ha deciso di trasmettere su Premium le repliche della prima stagione della fortunata fiction. Il paradiso delle Signore andrà in onda a partire dalla serata di mercoledì, ...

Bruno Barbieri 4 Hotel - la seconda stagione dal 6 giugno su SkyUno (Anteprima Blogo) : Bruno Barbieri torna a girare l'Italia alla ricerca dei migliori alberghi con 4 Hotel con una seconda stagione di cui siamo in grado di dare in anteprima la data di kick-off e il primo promo: Bruno Barbieri 4 Hotel 2019 debutta giovedì 6 giugno alle 21.15 su SkyUno. Un gradito ritorno per questa produzione originale Sky realizzata da Drymedia che vede Bruno Barbieri non solo come 'guida', ma come principale giudice delle strutture in gara, ...

Al via la terza stagione di alle Halt and Catch Fire su Rai4 - ogni mercoledì in prima tv : verso la nascita di Internet : Rai4 ha deciso di celebrare il 30° anniversario del World Wide Web con una prima visione assoluta, la serie televisiva Halt and Catch Fire, già in onda dal 13 aprile scorso dalla prima stagione per raccontare la nascita e il boom dei personal computer, dei videogame e della rete Internet che ha cambiato per sempre il mondo dando in impulso decisivo al processo di globalizzazione. Dopo aver programmato le prime due, da mercoledì 22 maggio Rai4 ...

Lethal Weapon - la terza stagione in prima tv su Italia 1 dal 22 maggio : Lethal Weapon, la terza stagione dal 22 maggio su Italia 1 con tre episodi a settimana.La serie Lethal Weapon sarà stata cancellata da FOX durante gli ufronts, ma in Italia continua a vivere visto che arriverà la terza stagione ancora inedita. L’appuntamento è per mercoledì 22 maggio su Italia 1, alle 21:20 circa.Per chi segue un po’ gli eventi della serialità statunitense saprà che dalla terza stagione ci sarà un nuovo protagonista ...

Domenica Live è la prima «fatica d’ursiana» a chiudere la stagione : Barbara D'Urso - Domenica Live L’Ultima Sorpresa di Domenica Live di ieri è che è stata l’ultima puntata della stagione. Senza alcun annuncio della vigilia, il programma Domenicale di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso ha chiuso i battenti di un’annata che l’ha visto ridimensionato da un lato, esteso dall’altro con la realizzazione di una versione serale, rivista e corretta, rinominata Live – Non è ...

Stagione magica per Civitanova - prima lo scudetto e adesso la Champions League : detronizzata Kazan : A poche ore di distanza dalla vittoria della Igor, Civitanova trionfa in campo maschile regalando la seconda Champions in una notte alla pallavolo italiana E’ una serata magica per la pallavolo italiana, che si regala due Champions League nel breve volgere di poche ore. prima il successo della Igor sull’Imoco, adesso il trionfo di Civitanova che detronizza Kazan e sale sul tetto continentale. A otto anni di distanza dalla ...

Alpinismo : l’Everest reclama la prima vittima della stagione - ritrovato indiano morto a 7.920 metri : Oggi la prima vittima della stagione primaverile delle scalate sull’Everest. L’uomo un indiano di 28 anni è stato trovato morto nella sua tenda, inoltre è disperso anche un alpinista irlandese. A completare il quadro iniziale della stagione, sul vicino Monte Makalu è morto un soldato indiano, due giorni dopo la morte di altri due indiani sul Monte Kanchenjunga, la terza vetta più alta del mondo, e vi è una cilena dispersa. Ravi ...

Teatro Biondo Palermo - al via prima stagione diretta da Pamela Villoresi : Pamela Villoresi, da poco insediata alla direzione del Teatro Biondo di Palermo, ha presentato stamani la nuova stagione teatrale. Una stagione ricca di eventi, con 34 spettacoli (13 in più della scorsa stagione) distribuiti nella Sala Grande, nella Sala Strehler e al Teatro Montevergini, che sarà riaperto al pubblico. Grandi nomi del Teatro nazionale – da Gabriele Lavia a Glauco Mauri, da Elisabetta Pozzi a Franco Branciaroli, da Mariano ...

Nuovo inizio per la stagione positanese : prima edizione della rassegna jazz : Il Comune di Positano, in collaborazione con l’associazione “Positano senza tiempo”, organizza un’interessante rassegna jazz. Quattro le serate in programma

The Passage cancellata da Fox : la corsa di Amy e dell’agente finisce con la prima stagione : Uno scandalo. I fan non hanno dubbi su questo. Fox ha cancellato The Passage e adesso guarda avanti verso un futuro che non contempla la nuova vita di Amy e nemmeno la sua ricerca dell'agente, colui che è stato per lei un padre, un mentore e un esempio da seguire dopo quello che ha passato. Chi si è appassionato alla bella bambina tanto forte da sconfiggere i virali e all'agente pronto a tutto per lei, dovrà mettersi l'anima in pace perché, ...

A lezione da Victoria Beckham - così si sfoggia la prima pedicure di stagione : Fuori i piedi: le cure e gli smalti più belli di questa primaveraFuori i piedi: le cure e gli smalti più belli di questa primaveraFuori i piedi: le cure e gli smalti più belli di questa primaveraFuori i piedi: le cure e gli smalti più belli di questa primaveraFuori i piedi: le cure e gli smalti più belli di questa primaveraFuori i piedi: le cure e gli smalti più belli di questa primaveraFuori i piedi: le cure e gli smalti più belli di questa ...

Mentre ero Via 2 ci sarà? Nel finale della prima stagione Monica scopre tutta la verità : Mentre ero via 2 ci sarà? Al momento sembra che tutto giochi a sfavore di un possibile rinnovo della fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno, tutto tranne gli ascolti. In queste settimane milioni di italiani, al giovedì sera, si sono dati appuntamento davanti alla televisione per scoprire la verità sulla dannata notte in cui la bella Monica ha perso tutto, marito compreso, e pezzo dopo pezzo hanno fatto piani e progetti riguardo a questo ...