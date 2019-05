La mamma di Chiara Ferragni sbarca a Napoli | «Thriller ed eros cocktail perfetto»

Chiara Ferragni e la festa della mamma - fiori e dediche social per Marina Di Guardo : Per la festa della mamma, Chiara Ferragni e le sue sorelle hanno preparato una bellissima sorpresa per Marina Di Guardo. La scrittrice, mamma di tre figlie, ha infatti ricevuto un grande mazzo di...

Auguri festa della mamma : idee divertenti e ironiche per una dichiarazione speciale : Il giorno della festa della mamma è arrivato: oggi, 12 maggio, l'Italia e gran parte degli altri Paesi europei celebra l'importante ricorrenza, occasione ideale per esprimere l'amore e la riconoscenza per la persona che ci ha dato la vita. Una data che varia ogni anno, a differenza di quanto accade per la festa del papà. Una festività che si festeggia ogni seconda domenica di maggio e in cui si ricordano i sacrifici e l'amore della mamma. ...

Chiara Ferragni risponde agli haters : "Viaggiare senza figlio? Una mamma può tutto" : Del lungo ponte pasquale hanno approfittato anche Chiara Ferragni e Fedez, in giro per la Polinesia in cerca di svago, senza figlio al seguito. Gli haters della fashion blogger non hanno apprezzato la scelta di lasciare a casa Leone, e hanno invaso di commenti critici le loro cartoline social delle vacanze, accusando la Ferragni di essere una cattiva madre. La fashion blogger, con una storia su Instagram, ha deciso di rispondere. "Ragazzi, ...