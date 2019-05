La lettera dell' Ue al governo e il referendum su Di Maio

"Dall'Italia insufficienti progressi sul debito" - ecco la lettera della Commissione Ue | Giorgetti : ci sarà confronto : Arrivata a Roma la lettera della Commissione Ue che chiede chiarimenti all'Italia sul debito pubblico indicando l'entità della deviazione dagli impegni 2018 e 2019. La risposta è attesa entro venerdì

"Dall'Italia insufficienti progressi sul debito" - ecco la lettera della Commissione Ue | Giorgetti : ci sarà confronto : Arrivata a Roma la lettera della Commissione Ue che chiede chiarimenti all'Italia sul debito pubblico indicando l'entità della deviazione dagli impegni 2018 e 2019. La risposta è attesa entro venerdì

Cosa dice la lettera della Commissione all’Italia salvinista : Il governo gialloverde ha cinque settimane di tempo per studiare una manovra correttiva credibile e disinnescare una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, che potrebbe costare una multa da 3,5 miliardi di euro. La lettera della Commissione, attesa da qualche giorno, è arrivata oggi a

"Dall'Italia insufficienti progressi sul debito" - ecco la lettera della Commissione Ue | Giorgetti : ci sarà confronto : Arrivata a Roma la lettera della Commissione Ue che chiede chiarimenti all'Italia sul debito pubblico indicando l'entità della deviazione dagli impegni 2018 e 2019. La risposta è attesa entro venerdì

Debito - la lettera dell'Ue all'Italia. «I progressi sono insufficienti». E lo spread risale : La riduzione del Debito pubblico è essenziale per la stabilità finanziaria e se resta l'incertezza sulla possibilità di imboccare un sentiero decrescente, rischia di incidere...

Debito - la lettera dell'Ue all'Italia. «I progressi sono insufficienti» : La riduzione del Debito pubblico è essenziale per la stabilità finanziaria e se resta l'incertezza sulla possibilità di imboccare un sentiero decrescente, rischia di incidere...

Pietro Senaldi : "La lettera dell'Ue e i veri numeri del debito (che cresce meno con la Lega rispetto a Monti)" : "Per la gioia degli anti-salviniani doc è arrivata la lettera della Commissione Ue che ci dice che il debito italiano è fuori controllo", spiega Pietro Senaldi: "Riguarda la gestione 2017/18, quindi è solo relativamente imputabile a questo governo". "Noi siamo andati a guardare la pratica", continua

La lettera della Commissione Ue al governo italiano : “Non rispettati i criteri di bilancio” : La lettera della Commissione europea al governo italiano è in arrivo: la missiva inviata da Bruxelles chiede a Roma di chiarire le motivazioni per cui non è stata rispettata la regola del debito nel 2018. Ora il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, avrà due giorni di tempo - fino a venerdì - per rispondere e convincere l'Ue a non aprire una procedura per deficit eccessivo.

Debito Italia - arrivata la lettera di richiamo della Ue : risposta da dare entro venerdì 31 : Purtroppo c'era da aspettarselo, e nelle scorse ore è arrivata la lettera da parte di Bruxelles indirizzata al Governo Italiano, con la quale la Commissione Europea chiede chiarimenti in merito all'aumento del Debito pubblico Italiano, che tra il 2017 e il 2018 è sensibilmente lievitato: si passa infatti dal 131,4% al 132,2% dello scorso anno. La missiva, indirizzata esplicitamente al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, è firmata dal vice ...

Conti pubblici - arrivata lettera della Commissione : “Progressi insufficienti sul debito - date chiarimenti entro venerdì” : E’ arrivata al Tesoro la lettera della Commissione Ue che chiede chiarimenti all’Italia sull’andamento del debito pubblico, che lo scorso anno invece di scendere è salito dal 131,4 al 132,2% del pil. Bruxelles, spiega la lettera, sta valutando la preparazione di un rapporto ex articolo 126.3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, quello che disciplina la violazione del criterio del deficit o di quello del debito. ...

Debito - in arrivo la lettera dell'Ue - l'Italia avrà 48 ore per rispondere : La riduzione del Debito pubblico è essenziale per la stabilità finanziaria e se resta l'incertezza sulla possibilità di imboccare un sentiero decrescente, rischia di incidere...

La "grandine" dopo le elezioni : balzo dello spread - in arrivo una "lettera" dell'Ue : Lo spread ha sfiorato i 290 punti base. Si tratta di un dato ai massimi da febbraio scorso. Conti pubblici fuori controllo...

"Belpietro - lei è ancora in carica o si è dimesso?" lettera dei redattori dell'Unità al direttore della Verità : I redattori dell’Unità in cassaintegrazione scrivono a Maurizio Belpietro che ha firmato il giornale andato ieri in edicola.Il cdr, prima dell’uscita, aveva stilato un comunicato durissimo contro questa scelta dell’editore. Belpietro, dalle colonne del suo giornale, La Verità, ha risposto per le rime a tutti coloro che lo hanno criticato, perché, a suo dire, avrebbe garantito la libertà di stampa ...

lettera De Rossi ai tifosi della Roma : «Mettete da parte la vostra rabbia» : Daniele De Rossi affida a una Lettera pubblicata sul sito ufficiale del club, il suo pensiero alla vigilia della ultima partita in giallorosso che si giocherà domani contro il Parma. Ecco la...