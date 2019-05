La Lega trionfa nel feudo di Mastella | ma lui non ci sta | Fate ironia | ma io da

huffingtonpost

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Neldi Clementestravince la. E a lui non è che vada proprio giù. A Ceppaloni, comune di 3400 abitanti che ha dato i natali al sindaco di Benevento, alle europee il Carroccio è primo con 721 voti, il 39,6 per cento del totale. Sono quasi 15 i punti di distacco dal secondo partito, la Forza Italia ceppalonese, che si deve accontentare di 463 voti (25,4 per cento).Un po’ poco rispetto agli standard a cui è abituato il primo cittadino che, nella sua più che quarantennale carriera politica, è sempre stato un ras delle preferenze nel beneventano. E nel caso lui non fosse candidato, come in questa tornata elettorale, i suoi candidati erano sempre i primi. Ma questa volta non è andata così: il nome della “sua” Mary Chiusolo “detta Molly”, candidata forzista, è stato ...

