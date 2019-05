La Juventus avrebbe pronta un' offerta di 60 milioni per Milinkovic-Savic

Dalla Spagna - il gossip di Don Balon : Cuadrado avrebbe chiesto la cessione alla Juventus : In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico che siederà sulla panchina bianconera, la dirigenza della Juventus starebbe lavorando notevolmente per cercare di rafforzare una rosa che ha evidentemente bisogno di innesti di qualità. Ma prima di investire, potrebbe essere necessario effettuare qualche cessione pesante, in vista soprattutto dell'approvazione del bilancio d'esercizio, previsto per giugno. Secondo il Sole 24 Ore, la Juventus potrebbe ...

Juventus - Sarri avrebbe fatto dei nomi : tra questi ci sarebbe Koulibaly : Queste sono settimane caldissime in casa Juventus, visto che la dirigenza è alle prese con la ricerca del nuovo allenatore. Fabio Paratici sta valutando molte opzioni, ma nelle ultime ore il nome più caldo sembra essere quello di Maurizio Sarri. La maggior parte dei media considera il tecnico ex Napoli in pole position per sostituire Massimiliano Allegri. La giornata di giovedì potrebbe essere decisiva per il futuro dell'allenatore toscano, ...

Juventus - secondo Snai Sarri avrebbe raggiunto un accordo con i bianconeri : In questi giorni le voci su un possibile allenatore della Juventus continuano a rincorrersi. Ogni giorno spunta un nome nuovo e un nuovo accordo. A metà settimana l'agenzia Agi ha dato per fatto un accordo tra i Campioni d'Italia e Pep Guardiola, mentre ieri sera è toccato alla Snai Sportnews rilanciare la notizia di un accordo tra i bianconeri e Maurizio Sarri. La Juve, ovviamente, non ha ancora comunicato nulla in modo ufficiale e ...

Juventus - Mourinho avrebbe rifiutato i bianconeri : La prossima estate vedrà una vera e propria rivoluzione sulle panchine del campionato italiano. Alcuni hanno già annunciato il loro addio, Massimiliano Allegri e Claudio Ranieri, altri potrebbero lasciare dopo l'ultima giornata, che si giocherà tra sabato e domenica. Tra quelli che diranno molto probabilmente addio ci sono Luciano Spalletti e Gian Piero Gasperini, a prescindere che l'Inter e l'Atalanta vadano o meno in Champions League ma occhio ...

Juventus - contatti avviati con Sarri - avrebbe il gradimento di Agnelli : Ci avviamo alla fine della stagione, con la maggior parte dei principali campionati europei che sono terminati ma in attesa delle finali di Champions League e di Europa League. In quest'ultima competizione si affrontano Chelsea ed Arsenal, guidate rispettivamente da Maurizio Sarri e Unai Emery. Il tecnico toscano, secondo le ultime indiscrezioni rilasciate dal 'Corriere dello Sport', dovrebbe lasciare il Chelsea, con Abramovich che vorrebbe ...

Cristiano Ronaldo vorrebbe Ancelotti alla Juventus - ma il tecnico avrebbe preso tempo : L'argomento più chiacchierato in questa fase della stagione calcistica è sicuramente la panchina bianconera, dopo l'esonero di Massimiliano Allegri. A tal riguardo le indiscrezioni sono davvero molteplici, molte delle quali contrastano: chi propende per la soluzione internazionale, con tecnici come Guardiola, Klopp e Pochettino ritenuti ideali dalla dirigenza bianconera, chi invece sostiene l'impossibilità di raggiungerli a livello economico, e ...

Juventus ancora su Icardi : avrebbe offerto tre giocatori all'Inter - tra questi Cuadrado : Uno dei giocatori che infiammerà sicuramente la prossima sessione di calciomercato, in Italia, è sicuramente Mauro Icardi. Il centravanti argentino è stato spesso al centro delle polemiche negli ultimi mesi per alcune vicende extra campo. Su tutte quella che ha portato l'Inter a togliergli la fascia di capitano per affidarla al portiere sloveno Samir Handanovic. Vicende che hanno influito anche sul rendimento in campo dell'attaccante nerazzurro. ...

Juventus - indiscrezione Sky : il club avrebbe un accordo di massima con Milinkovic Savic : La Juventus è già all'opera per costruire la squadra del futuro indipendentemente da chi sarà il prossimo allenatore. Infatti, stando a quanto afferma Sky Sport, Fabio Paratici avrebbe raggiunto un accordo di massima con Sergej Milinkovic Savic. La Juve è sulle tracce del serbo da diverse stagioni e questa estate potrebbe affondare davvero il colpo per averlo. Perciò in attesa di conoscere il nome del nuovo tecnico i Campioni d'Italia pensano a ...

Calciomercato Juventus - Ronaldo avrebbe incontrato Agnelli : vorrebbe Mourinho : L'addio tra la Juventus e Massimiliano Allegri è arrivato per scelta della società, come si è capito dalla conferenza stampa dedicata all'addio del tecnico livornese. Ancora novanta minuti di campionato poi le strade si divideranno definitivamente dopo cinque anni di trionfi (il tecnico livornese è riuscito a conquistare cinque scudetti consecutivi, quattro Coppa Italia, due Supercoppa Italiana e due finali di Champions League). Ai saluti del ...

Taormina (Il Mattino) : “Sarri non avrebbe problemi ad accettare la Juventus” : Il giornalista vicino a Sarri Pino Taormina, insieme con Alfredo Pedullà, è il giornalista più vicino a Maurizio Sarri. Fu lui a intervistarlo quest’estate poco dopo l’inizio dell’avventura del Chelsea. Fu a Taormina che Sarri disse che seppe dalla tv dell’annuncio di Ancelotti mentre lui stava ancora pensando se accettare o meno di rimanere. Ovviamente questa è la versione di Sarri, versione che Sarri affidò proprio ...

Juventus - Paratici avrebbe contattato Inzaghi : Mihajlovic e Sarri gli outsider : Simone Inzaghi balza in prima posizione nella corsa per diventare il nuovo allenatore della Juventus, alle sue spalle al momento ci sono Maurizio Sarri e Sinisa Mihajlovic mentre, dopo il “no” di Guardiola e lo stop di Agnelli per Conte, anche Pochettino sembra essere una pista molto difficile da praticare. Secondo la Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport in edicola oggi, sarebbe l’attuale tecnico della Lazio il nome più caldo per ...

Ronaldo avrebbe rivelato alla Juventus cosa pensa di Allegri : nessun pregiudizio su di lui : L'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus la scorsa stagione è stato sicuramente di grande impatto non solo a livello mediatico, ma ovviamente anche sotto l'aspetto tecnico, con il portoghese che anche a Torino ha mostrato tutte le sue qualità da fuoriclasse soprattutto in Champions League, nonostante non sia riuscito a trascinare la squadra fino in fondo alla competizione. Il presidente della Juventus Andrea Agnelli, oltre ad ...

Icardi avrebbe già un accordo con la Juventus - ma l'affare con l'Inter non decollerebbe : In queste ore i tifosi della Juventus sono in attesa dell'incontro tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. La dirigenza juventina si confronterà con il tecnico livornese per delineare il futuro. Dal summit in programma mercoledì si capirà se la Juve confermerà oppure no Allegri. L'allenatore dal canto suo ha già espresso la sua volontà di restare a Torino, tanto che addirittura avrebbe intenzione di acquistare una casa vicino alla Mole. Se i ...

Juventus - Agnelli avrebbe detto no a Conte e Mourinho : Il futuro della panchina bianconera resta sicuramente un mistero, almeno fino alla prossima settimana, quando il presidente della Juventus Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri dovrebbero incontrarsi per definire l'eventuale permanenza o meno del tecnico toscano. Secondo alcune indiscrezioni, Allegri avrebbe già dettato delle condizioni alla Juventus, un rinnovo di contratto da almeno 10-12 milioni di euro e maggiore potere decisionale sul ...